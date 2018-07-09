سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: الحوار مع جامعة الدول العربية يمر عبر 3 مستويات

سمر السيدقال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن مسئولين أوروبيين زاروا مصر خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن المسئول الأول هو المدير التنفيذى لوكالة إدارة التعاون العملياتى فى الحدود الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى «فرونتكس» لتعزيز التعاون المشترك مع الحكو

سمر السيد

قال إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن مسئولين أوروبيين زاروا مصر خلال الأسبوعين الماضيين، موضحا أن المسئول الأول هو المدير التنفيذى لوكالة إدارة التعاون العملياتى فى الحدود الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى «فرونتكس» لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، بينما زار مسئول آخر بوزارة خارجية الاتحاد، القاهرة أيضاً لعقد لقاءات فى جامعة الدول العربية.

يشار إلى أن «فرونتكس»، تختص بمراقبة الحدود الدولية للدول أعضاء الاتحاد، وتنسيق أنشطة قوات حرس الحدود الوطنية مع الدول غير الأعضاء، ومقرها الرئيسى فى العاصمة البولندية واروسو.

وأضاف سوركوش لـ«المال»، على هامش احتفالية العيد الوطنى الـ151 الذى نظمته السفارة الكندية بالقاهرة يوم الإثنين الماضى، أن هناك مناقشات وحوار بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية فى 3 مستويات: الأول يتمثل فى لقاءات ومقابلات رسمية بين مسئولى الجانبين لمناقشة الكثير من الأشياء الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدول العربية والأوروبية، ثم ترتقى بعد ذلك لمستوى السفراء ثم على مستوى وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين.

وذكر أن الاجتماعات الرسمية بين الاتحاد والجامعة تنعقد فى النصف الثانى من كل عام على أن يتم ذلك مرة فى القاهرة، حيث المقر الرسمى لجامعة الدول العربية والمرة الثانية فى الدول الأوروبية، لافتاً إلى أن دورة هذا العام ستتم فى الاتحاد إلا أنه ليس لديه أى تفاصيل حول الموعد الفعلى للانعقاد، ومن الممكن أن تكون فى شهور أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى سجل بنهاية العام الماضى نحو 28 مليار يورو، مشيرا إلى أن هذا العام شهد انخفاضاً فى حجم الصادرات الأوروبية للسوق المحلية إلا أن هناك قفزة بنسبة %20 فى الصادرات المصرية.

كان وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل، قد أعلن فى أبريل الماضى، ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى ليسجل نحو 28 مليار يورو مقارنة بـ27.3 مليار فى 2016، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية سجلت زيادة قدرها %21 لتسجل نحو 8.1 مليار مقارنة بـ6.7 مليار يورو فى نفس فترة المقارنة السابق ذكرها.

ووفقاً لقابيل، يعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك الاقتصادى والتجارى الأول لمصر حيث يستحوذ الاتحاد على نسبة %22.7 من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.