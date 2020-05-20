سفير الاتحاد الأوروبى: إلغاء الرسوم الجمركية جلب فوائد اقتصادية لمصر

قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إنه تم نشر التقرير المؤقت الخاص بدراسة تقييم تأثير الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة مع 6 دول متوسطية من بينها مصر، فى 7 أبريل الماضى.

وأضاف سوركوش فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عبر البريد الإلكترونى، أن الاستنتاج الرئيسى للتقرير هو أن إلغاء الرسوم الجمركية جلب فوائد اقتصادية للشركاء الستة للاتحاد فى منطقة جنوب المتوسط وهم (مصر والجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس)، وكذلك الاتحاد الأوروبى.

وأوضح أنه بالنسبة لمصر، فإن هذه الفوائد غالبا فى الزيادة الكبيرة للواردات والصادرات فى كلا الاتجاهين بجانب ارتفاع معدلات نمو الواردات والصادرات مقارنة بالفترة السابقة على الاتفاقية.

وأشار إلى أن تلك الفوائد تظهر أيضا فى التأثير الإيجابى على الناتج المحلى الإجمالى لمصر، وفى الأجور المرتفعة للعمال وانخفاض الأسعار للمستهلكين بجانب خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

ولفت إلى أن من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة أنها توفر دفعة مهمة للاقتصاد، كما أن القدرة والميزة التنافسية ستساعد على ضمان تحول ذلك إلى ازدهار مستدام، وهذا هو هدف الشراكة بين الجانبين.

يشار إلى أنه منذ يناير 2019، قامت المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة مع ٦ دول متوسطية واستغرقت الدراسة 14 شهرًا.

وأجرى الاستشاريون المستقلون كلا من التحليلات النوعية والكمية على أساس المشاورات العامة المفتوحة وورش العمل والمقابلات العميقة مع أصحاب المصلحة المعنيين، ووفق تصريحات سابقة للسفير إيفان سوركوش، يعد الاتحاد الأوروبى أكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.

وتشير إحصاءات سابقة لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى (28 دولة) ارتفع خلال النصف الأول من العام الماضى 2019 بنحو %13 مسجلا نحو 14.2 مليار يورو مقابل 12.5 مليار فى نفس الفترة من العام السابق عليه 2018.