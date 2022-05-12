سفير الاتحاد الأوروبى: منح مصر 100 مليون يورو لدعم الغذاء

أكد كريستان برجر سفير الاتحاد الأوربى فى مصر على أن الاتحاد وافق على تخصيص مساندة لمصر في الازمة الاقتصادية الحالية والصمود أمام رفع الاسعار والتضخم الذي اثر علي العالم كله، ومنح مصر ١٠٠ مليون يورو لدعم الغذاء ، بالاضافة الي وجود ملف نشط للتعاون الاقتصادي والدعم المالي بمبلغ ١.٣ مليار يورو .

وأكد برجر في مؤتمر صحفي بمدينة الإسكندرية، في إطار الاحتفالات بيوم أوروبا بحضور عدد من سفراء دول الاتحاد، إلي وجود تعاون مشترك مع مصر في الكثير من المجالات منها المشروعات التي تواجه التغيير المناخي وتحقق أهداف الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثار التغيير المناخى ، منها خط ترام جديد في الإسكندرية

وأشار برجر إلي أن مصر هي الدولة في افريقيا التي تحصل علي اكبر استثمار اوروبي مباشر ويتم دائما التعاون فيما يتعلق بالاعمال الادارية ، مع طريقة ضمان أن يتم العمل علي اكمل وجه وان يتم التبادل التجاري بشكل سلس.

وأوضح كريستان إلي أنه يتم العمل علي تنوع مصادر الطاقة بدلا من الاعتماد علي روسيا ، حيث يتم الشراء

من عدة موردين ضمنها مصر واسرائيل حيث يتم حاليا مناقشة كيفية توصيل الغاز المسال إلي الاتحاد الاوروبي.

وأشار برجر أيضاً في مؤتمره الصحفي بمدينة الإسكندرية، على وجود تعاون مشترك مع مصر في الكثير من المجالات منها المشروعات التي تواجه التغيير المناخي وتحقق أهداف الاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثار التغيير المناخى ، منها خط ترام جديد في الإسكندرية ومؤتمر المناخ الذي سيقام في شرم الشيخ، وتوعية الجميع من خلال مبادرات ومشروعات حول خطورة استخدام البلاستيك في البحر والمحيطات، بالإضافة إلي عملية تنظيف للشواطئ ورفع الوعي لدي الجماهير وخاصة الشباب.

وأضاف أنه يتم العمل علي التوصيات الخاصة بمؤتمر باريس وتوفير الدعم المالي وحشد الأعضاء لتوفير ذلك ، مشيرا الي طرح مشروعات جديدة في المستقبل تخص المياه والري وتفيد البيئة .

من جانبه أعرب سفير بلجيكا فرانسوا كورنيه، عن أسفه للهجوم الإرهابي علي مصر، قائلا: ليس من الصدفة أن يقوم الارهابيين بتفجير محطة مياه لأنهم يقصدون من ذلك إحداث الفقر و التأثير علي المناخ الذي يمثل أزمة وكارثة ، ونحن مع مصر في تنمية سيناء لمواجهه الارهاب.