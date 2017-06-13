سفير الإمارات في أمريكا: لا تحركات عسكرية ضد قطر

وكالات:قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، الثلاثاء، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر التي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب.وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن «لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله».وتابع قائلا &

وكالات:

قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، الثلاثاء، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها قوى عربية ضد قطر التي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب.





وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن «لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله».

وتابع قائلا «لقد تحدثت والتقيت (بوزير الدفاع الأمريكي) الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير وقدمنا لهم تأكيدات تامة بأن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها».

وقطعت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين علاقاتها مع قطر الأسبوع الماضي وفرضت عقوبات اقتصادية مشددة عليها. وتنفي الدوحة الاتهامات لها بدعم الإرهاب وإيران.

وصنفت تلك الدول عشرات الأشخاص ممن لهم علاقة بقطر على أنهم إرهابيون. كما وضعت 12 كيانا على قائمة بالمنظمات المرتبطة بالإرهاب.

وعندما سئل السفير عما إذا كان سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قطر قال «حددنا 59 شخصا و12 كيانا.. وقد ترون على الأرجح تصنيفا لحساباتهم المصرفية وربما للبنوك نفسها. ولذلك سيكون هناك تصعيد للضغط الاقتصادي مجددا ما لم يحدث تغير في السياسة أو مفاوضات تقود إلى تغير في السياسة».

وقال العتيبة إن الدول الأربع تعد قائمة مطالب لقطر.

وأضاف «كل دولة لها مجموعة خاصة من المطالب.. اشتراطاتها الخاصة.. ولذلك نحن نحاول أن نجمع ذلك في قائمة موحدة ومن المتوقع تسليمها للولايات المتحدة قريبا جدا».