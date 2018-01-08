سفير الإمارات فى ضيافة عرض فرصة سعيدة

سلوى عثمان قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي "فرصة سعيدة" -أمس الأحد. وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العا

سلوى عثمان

قال أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن السفير جمعة مبارك، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، كان فى استضافة العرض المسرحي “فرصة سعيدة” -أمس الأحد.

وأكد أن ذلك جاء في حضور العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين، أبرزهم السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس النواب اللواء حاتم باشات، والمهندسة مى محمود، العميد محمد سمير المتحدث العسكرى السابق، محمد أبو كلل مسؤول الشؤون العربية لتيار الحكمة الوطنى بالعراق، الإعلامية منى سلمان، الكاتب وحيد الطويلة.

وأضاف طلبة أن العرض يلقى إقبالًا كثيفًا من الشخصيات العامة من الدبلوماسيين، ومن الوسط الفنى والإعلامى، وكان فى ضيافة العرض خلال الأيام الماضية الفنان عبدالله مشرف والفنان مجدي صبحى، والإعلامية جيهان منصور وغيرهم.

يذكر أن أحداث العرض تدور فى إطار اجتماعى كوميدى عن رجل يبلغ من العمر 79 عامًا، يجد نفسه وحيداً فى منزله دون صحبة أو رفقة، إلى أن تحدث له مفاجآت تمنحه فرصة تغيير مصير حياته.

“فرصة سعيدة” من إنتاج فرقة المسرح الحديث، العرض من بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوى، أحمد الدمرداش، إيمان أبو طالب، خالد محروس، وائل أبو السعود، علي كمالو، لى لى قاسم، بسمة شوقى، موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى، ديكور مصطفى حامد، أشعار أيمن النمر، أزياء هبة طنطاوى، تأليف صلاح عربى، وفكرة وإخراج محمد جمعة.