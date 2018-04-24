سفير الإمارات بالقاهرة: نساند مصر على المستوى السياسي والتنموي

مها يونسقال جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، إن الشيخ خليفة بن زايد، حاكم دولة الإمارات، يحرص على مساندة مصر سواء على المستوى السياسي أو إقامة المشروعات التنموية في العديد من القرى والمحافظات المصرية.جاء ذلك خلال احتفالية مكتبة الإسكندرية بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشي

مها يونس

قال جمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة، إن الشيخ خليفة بن زايد، حاكم دولة الإمارات، يحرص على مساندة مصر سواء على المستوى السياسي أو إقامة المشروعات التنموية في العديد من القرى والمحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية مكتبة الإسكندرية بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، أكاديمية شرطة دبي ومؤسسة زايد الدولية للبيئة، وبحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد أحمد بن فهد، رئيس أكاديمية شرطة دبي، وجمعة مبارك، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة.

أشاد “الجنيبى”، بدور مكتبة الإسكندرية الثقافي وتأثيرها في محيطها العربي، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن مصر كانت من أولى الدول التي أيدت قيام الاتحاد في الإمارات كما كانت من أولى الدول التي ساندت مصر في حرب 1973، قائلاً “لا أحد ينسى مقولة الشيخ زايد بأن البترول العربي لن يكون أغلى من الدم العربي”.

وأضاف “الجنيبي” قائلاً: “إن الشيخ زايد كان قائدا ملهما نجح في بناء الإنسان وتكوين نهضة حضارية في وقت قصير، منذ البداية كان يؤمن أنه لا نفع للمال إلا لخدمة المواطن، ولذلك حقق نموا سريعا وضخما في جميع المجالات من بينها الصحة والتعليم والتنمية المستدامة، وفي عهده تمتعت الإمارات بكونها واحدة من أعلى معدلات المعيشة في العالم وارتبط اسمه بالعطاء الإنساني وتحول إلى أحد رموز العطاء في جميع أنحاء دول العالم وخاصة مصر”.

وأوضح “الجنيبي” إن دولة الإمارات خصصت عام 2018 للاحتفال بالذكرى المئوية على ميلاد المغفور له الشيخ زايد، مشيرًا إلى أن الاحتفالية لن تكون قاصرة على إحياء ذكراه فقط ولكن لعرض إنجازاته ومواقفه النبيلة التي امتدت إلى الجميع، مؤكدًا أن الشيخ زايد أوصى أبناءه من بعده على مصر، حيث قال “نهضة مصر هي نهضة للعرب جميعًا وأوصيت أبنائي بأن يكون أبنائي بجانب مصر دائمًا فهي بالنسبة للعرب قلب إذا ما توقف توقف الجسد بكاملة”.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء محمد أحمد بن فهد، رئيس أكاديمية شرطة دبي، إن الشيخ زايد الذي ربى المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الإماراتي بشكل خاص لم يكن أحد خريجي الجامعات، ولكن منحه الله هبة الكلام وأدب التعامل مع الإنسان بغض النظر عن جنسه وثقافته أو ديانته فكان رجل التسامح والعطاء، وما فعله في القرن العشرين لم يعهد في السابق ولن يكون في المستقبل، مما يجعله أحد العظماء المئه في التاريخ الإنساني.

وأضاف “بن فهد” إنه عقب تخصيص هذا العام ليكون “عام زايد” كانت بداية الفعاليات في مصر، مشيرًا إلى أنه وقع الاختيار على مكتبة الإسكندرية بدلاً من جامعة عين شمس لكونها منارة العلم والثقافة، وأحد المعالم الواضحة التي ترك الشيخ زايد بصماته عليها، حيث ساهم في إنشائها.

وأكد “بن فهد” أن مصر كان لها مكانة خاصة في قلب الشيخ زايد وأوصى أبناءه من بعده عليها وهو ما يحافظ عليه الأبناء حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سوف يناقش مع الدكتور مصطفى الفقي تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية هذا العام في مكتبة الإسكندرية حول الشيخ زايد ومسيرته وعطاءه، بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية والجامعات المصرية.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور مصطفى الفقي مطبوعات المكتبة إلى رئيس أكاديمية شرطة دبي وسفير دولة الإمارات، كما تم افتتاح معرض صور يحكي مسيرة الشيخ الراحل.