سفير الإمارات بالقاهرة: التعاون بمجال التمور امتداد للعلاقات الاستراتيجية

أحمد اللاهونىقال المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إن التعاون القائم بين البلدين لدعم قطاع التمور في مصر يمثل امتدادًا للعلاقات المصرية الإماراتية المثمرة والتعاون الاستراتيجي الذي يغطي العديد من المجالات.وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلا

أحمد اللاهونى

قال المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، إن التعاون القائم بين البلدين لدعم قطاع التمور في مصر يمثل امتدادًا للعلاقات المصرية الإماراتية المثمرة والتعاون الاستراتيجي الذي يغطي العديد من المجالات.





وأكد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن تنظيم مهرجان التمور الثالث، استمرار التعاون الجاد لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها بشكل يلبي تطلعات الشعبين المصري والإماراتي.

وأضاف الجنيبي أن البلدين يعملان معًا منذ سنوات طويلة من أجل الارتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري؛ بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج والتغليف والتعليب، وإيجاد حلول تسويقية ناجحة، ما يؤدي إلى رفع القيمة الاقتصادية للتمور المصرية.

وأشار إلى استعداد السفارة لتقديم التسهيلات والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك الأهداف السامية، لافتًا إلى أنه سيتم تأهيل وتحديث مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي في محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبرّدة للتمور بالواحات البحرية في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى استقدام خبراء لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة المضافة لقطاع التمور بمصر، بالتعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة بمصر، وبالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة.

ولفت الجنيبي إلى وجود العديد من المشروعات التنموية الإماراتية في مصر والتي شملت تمويل مجموعة من المشروعات والخدمات، منها بناء وحدات سكنية في جميع مناطق مصر، وإنشاء صوامع قمح معدنية، وإنشاء وحدات طب أسرة واستكمال شبكات الصرف الصحي، بخلاف تنفيذ مدارس جديدة وتوفير حافلات نقل عام، بجانب مشاريع أخرى.