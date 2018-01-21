سفير الأردن: التبادل التجاري مع مصر 800 مليون دولار

ياسمين فوازعقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية اليوم الأحد، لقاءً مع علي العايدي سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة،وفق بيانفي بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير الأردني ، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذا

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية اليوم الأحد، لقاءً مع علي العايدي سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة،وفق بيان

في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفير الأردني ، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد العايدي أن بلاده تنظر إلى مصر كشقيقة كبرى ، موضحاً حرص بلاده على تنمية وتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية مع مصر باعتبارها أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن الأردن يعمل بها مليون و200 ألف مصري يشاركون بكل دأب في بناء النهضة الأردنية، وهناك تبادل تجاري بين البلدين يبلغ 800 مليون دولار، يصب في مصلحة الأردن، مؤكداً رغبة بلاده في زيادة التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وأبدى العايدي رغبة برلمان بلاده في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية أردنية، وذلك لدعم التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، و وعد رضوان بنقل هذه الرغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.