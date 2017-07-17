سفير الأرجنتين يرحب بانضمام مصر لاتفاقية الميركوسور

أحمد اللاهونىرحّب سيرجيو ألبرتو باور، السفير الأرجنتيني بالقاهرة، بانضمام مصر لتجمّع دول الميركوسور، وهي: البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى، لافتًا إلى انضمامها لاتفاقيات أخرى مثل الكوميسا وغيرها، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى.وأشار، خلال كلمته بمنتدى مجل

أحمد اللاهونى

رحّب سيرجيو ألبرتو باور، السفير الأرجنتيني بالقاهرة، بانضمام مصر لتجمّع دول الميركوسور، وهي: البرازيل والأرجنتين، والأورجواى والبارجواى، لافتًا إلى انضمامها لاتفاقيات أخرى مثل الكوميسا وغيرها، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخرى.





وأشار، خلال كلمته بمنتدى مجلس الأعمال المصرى الأرجنتينى، اليوم، بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، ومارتا جابريلا ميكيتى، نائبة الرئيس الأرجنتينى، إلى احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية، لافتًا إلى تمتعهما بنقاط قوة على المستويين الاقتصادى والتجارى لا بد من استغلالها بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن بلاده تسعى لتوسيع دائرة التعامل وفقًا للاتفاقيات التجارية الموقَّعة بين الجانبين، من خلال عقد نائبة الرئيس الأرجنتينى العديد من اللقاءات بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.