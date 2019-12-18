اقتصاد وأسواق

سفير إيطاليا : نستهدف الاستثمار فى قطاعى التكنولوجيا والاتصالات بمصر

ويقام المنتدى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية .
محمد مجدي 2:08 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19 2:08 م, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

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قال جامباولو كانتينى سفير إيطاليا فى القاهرة إنه سيجتمع مع الشركات الإيطالية لحثها على الاستثمارات فى القطاعات المختلفة فى مصر، موضحا أن أهم تلك القطاعات التكنولوجيا والاتصالات .

وأضاف سفير إيطاليا أن معدل النمو فى مصر كبير والتضخم تحت السيطرة صر تقوم بعمل مشروعات كبيرة يشهد لها وأثنى على شركات إيطاليا العاملة فى مصر منها حقل ظهر .

وأكد أن لديهم العديد من الاستثمارات الكبرى فى مختلف القطاعات أهمها القطاع المصرفى .

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى المنعقدة الآن فى المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى.

صرح بذلك السفير الإيطالى خلال المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى الإيطالى تحت عنوان : “الاستثمار فى التجارة” ، وذلك بمشاركة كل من المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، والسفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الأوروبية ، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية .

ويقام المنتدى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

كما يشارك فى المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى من الجانب الإيطالى جامباولو كانتينى السفير الايطالى فى القاهرة ، وأنتونيلا سكراميلا وزيرة الحكومة للشركات المحلية ، ووجوزيف رومانو ، رئيس الكونفيدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية ، وإدواردو سيربيكو رئيس بلدية روما ، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الإيطالية .

ويستهدف المنتدى والذى تعقد فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الحالى ، استقدام شركات من إيطاليا، وشركات إيطالية عاملة فعليًا فى مصر، بالإضافة إلى شركات مصرية يمكن أن تكون شركاء للجانب الإيطالى .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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