سفير إيطاليا : نستهدف الاستثمار فى قطاعى التكنولوجيا والاتصالات بمصر

قال جامباولو كانتينى سفير إيطاليا فى القاهرة إنه سيجتمع مع الشركات الإيطالية لحثها على الاستثمارات فى القطاعات المختلفة فى مصر، موضحا أن أهم تلك القطاعات التكنولوجيا والاتصالات .

وأضاف سفير إيطاليا أن معدل النمو فى مصر كبير والتضخم تحت السيطرة صر تقوم بعمل مشروعات كبيرة يشهد لها وأثنى على شركات إيطاليا العاملة فى مصر منها حقل ظهر .

وأكد أن لديهم العديد من الاستثمارات الكبرى فى مختلف القطاعات أهمها القطاع المصرفى .

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى المنعقدة الآن فى المنتدى الاقتصادى المصرى الإيطالى.

صرح بذلك السفير الإيطالى خلال المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى الإيطالى تحت عنوان : “الاستثمار فى التجارة” ، وذلك بمشاركة كل من المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، والسفير بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الأوروبية ، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، والمهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية .

ويقام المنتدى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

كما يشارك فى المنتدى الاقتصادى الثانى المصرى من الجانب الإيطالى جامباولو كانتينى السفير الايطالى فى القاهرة ، وأنتونيلا سكراميلا وزيرة الحكومة للشركات المحلية ، ووجوزيف رومانو ، رئيس الكونفيدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية ، وإدواردو سيربيكو رئيس بلدية روما ، وعدد من رؤساء كبرى الشركات الإيطالية .

ويستهدف المنتدى والذى تعقد فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الحالى ، استقدام شركات من إيطاليا، وشركات إيطالية عاملة فعليًا فى مصر، بالإضافة إلى شركات مصرية يمكن أن تكون شركاء للجانب الإيطالى .