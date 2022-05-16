سفير إيطاليا بمصر : بورسعيد تملك تاريخا ولها مستقبل واعد

تسلم ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بمصر رخصة بناء مشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى عالمى تندرج تحت مظلة المنظومة الصحية المطورة ببورسعيد، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على إنشاء مستشفى طبي إيطالي مع الحفاظ على التراث الإيطالي الممثل في القنصلية الإيطالية ببورسعيد

ووجه السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه لمس تطويرا كبيرا في محافظة بورسعيد، على غرار التطور الذي تشهده دولة إيطاليا، مؤكدا على العلاقات القوية بين مصر وإيطاليا، قائلا ” المدينة ليست فقط تمتلك تاريخا عريقا بل أيضا لها مستقبل واعد “.

وذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مشروعات التعاون بين الجانب الإيطالي ومحافظة بورسعيد في عدد من المجالات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى سكرتير عام المحافظة، وممثلي السفارة الإيطالية لدى مصر، ومجلس إدارة شركة إيني الإيطالية، واللواء هشام كمال مفوض الجمعية الخيرية الإيطالية.

ولفت اللواء عادل الغضبان، إلى أن مدرسة ظهر الفنية تعد من أهم مشروعات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال التعليم والتي تم تشغيلها خلال العام الحالي، وسيتم افتتاحها بحضور وزير البترول بالتنسيق مع السفارة الإيطالية، وخلال اللقاء تم عرض فيلمين حول الإنجازات التي شهدتها المحافظة مؤخرا في مختلف القطاعات.

وفي بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد التهنئة للسفير على منصبه الجديد متمنيا له مزيدا من التوفيق، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للجانب الإيطالي ممثلا في السفارة الإيطالية وشركة إيني الايطالية والجمعية الخيرية الإيطالية، وذلك على التعاون المثمر والبناء بين محافظة بورسعيد والجانب الإيطالي في عدد من المشروعات بمختلف المجالات، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الإيطالية، والتي بدت واضحة في حجم التعاون مع محافظة بورسعيد، منوها للعلاقات التاريخية والثقافات التي يشترك فيها الجانب الإيطالي.

وأشاد بالتعاون مع الجانب الإيطالى ، فى مجال إنشاء المزارع والمفارخ السمكية، وإنشاء عدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب ومحطات الغاز، ومشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى إيطالي، فضلا عن تطوير عدد من المدارس.

وقال محافظ بورسعيد إن التعاون مع الجانب الإيطالي مثمر بشكل كبير، وذلك من خلال إقامة مشروعات في مختلف المجالات، مع الحفاظ على التراث الإيطالي ببورسعيد.

وأكد السفير الإيطالي أن وجود شركة إيني في بورسعيد يدعم التعاون مع المحافظة، معربا عن فخره بما تم إنجازه وتنفيذه في وقت قياسي، مؤكدا أن التعاون يتخذ شكلا اجتماعيا اقتصاديا، معربا عن سعادته بمشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى، ورغبته القوية في استكمال الأنشطة التي تقوم بها شركة إيني، والتعاون المثمر بين المحافظة والسفارة الإيطالية، مؤكدا على تكرار زيارته لمحافظة بورسعيد، وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ بورسعيد السفير الإيطالي درع المحافظة تقديرا لجهود التعاون المثمر في عدد من المجالات.

ومن المزمع أن يقوم السفير بزياره تفقدية للمشروعات التى تمولها إيطاليا وأبرزها مركز شباب الشيخ زايد بالحى الإماراتى والذي تم تنفيذه وتطويره بالتعاون بين شركة إينى الإيطالية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وإمداده بأبرز الوسائل والأجهزة الرياضية الحديثة.

كما تشمل الزيارة مدرسة حقل ظهر والبيت الإيطالى والقنصلية الإيطالية والمزارع السمكية.