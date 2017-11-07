سفير إيطاليا بالقاهرة يدعو لزيادة السياحة بين البلدين

ياسمين فواز صرح جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة بأن أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر عام 2010 قد بلغ مليون ومائة ألف سائح، ثم تقلص العدد إلى 75 ألف سائح في 2016، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع…

ياسمين فواز

صرح جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة بأن أعداد السائحين الإيطاليين الوافدين إلى مصر عام 2010 قد بلغ مليون ومائة ألف سائح، ثم تقلص العدد إلى 75 ألف سائح في 2016، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع في عام 2017، ناصحا الجانب المصري بتنظيم حملة علاقات عامة ودعاية وترويج داخل السوق الإيطالية لجذب مزيد من السياحة الإيطالية إلى مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الثلاثاء، بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني.

وعبر السفير الايطالي جيامباولو كانتيني عن سعادته لاستضافته بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين، كما أشار الى أن هناك استثمارات ايطالية كبيرة في مصر في عدد من القطاعات، مثل قطاع النسيج، والطاقة الشمسية، والغاز الطبيعي.

وأضاف السفير والإيطالي أن إيطاليا ترغب فى تقوية علاقات التعاون بين الأجهزة القضائية ما بين البلدين لتحقيق العدالة فيما يتعلق بقضية ريجيني.