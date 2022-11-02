سفير إيطاليا بالقاهرة: وفد من رجال أعمال يزور مصر ديسمبر المقبل

أكد مايكل كارون، سفير إيطاليا بالقاهرة إن مصر ستستضيف خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل وفد رجال أعمال إيطاليين في قطاع الزراعة يمثلون كل حلقات سلاسل القيمة بالزراعة التي تشمل الري والزراعة والتكنولوجيات المتطورة والمعايير البيئية لتعزيز التعاون مع الجانب المصري خاصةً، وأن إيطاليا تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال.

ولفت سفير إيطاليا إلى انه جارٍ وضع اللمسات الأخيرة لاطلاق الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا، وهو ما سيسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وزيادة صادرات المشروعات الإيطالية العاملة في مصر التي تصدر منتجاتها لاسواق أوروبا الشرقية.

وشدد سفير إيطاليا على تعزيز أواصر التعاون مع مصر، لا سيما في ظل الأزمات التي عصفت بالعالم مؤخراً وكان آخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الإيطالية بصفة خاصة والتي شملت ارتفاع أسعار الطاقة ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاجية وتوقف بعض المصانع عن العمل، مشيراً إلى أن هذه التداعيات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصةً في ظل حرص مصر على تعميق الصناعة المحلية والاستعانة بالخبرات المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية.

وأشار سفير دولة إيطاليا بالقاهرة إلى أن الحكومة الإيطالية ترصد تمويلاً بقيمة 10 ملايين يورو لمشروعات تعاون مع مصر، حيث تخصص جزء منه للمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي والمرحلة الثانية من منطقة شق الثعبان، مشيراً إلى اهتمام الجانب الإيطالي أيضاً بتعزيز التعاون مع مصر في مجال صناعة الأثاث خاصة مدينة الأثاث بدمياط.

وبدوره، أوضح الدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي مدير مكتب الوكالة أن مشروعات التعاون مع مصر من خلال الوكالة تشمل مشروع تطوير سلاسل القيمة للطماطم ومركزاتها والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” وبتمويل من الوكالة الايطالية

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سفير دولة ايطاليا بالقاهرة مايكل كارون، لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإيطاليا، وبحضور كلا من الدكتورمارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.