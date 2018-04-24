سفير إسبانيا: وزير الأشغال العامة الإسبانى يزور القاهرة

المال-خاصقال أرتورو أفيليو، سفير إسبانيا لدى القاهرة، إن وزير الأشغال العامة والنقل فى بلاده سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث تعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الأداء الحالى للعلاقات السياسية والاقتصادية جيد؛ غير أن الطرفين يحتاجان العمل بصورة أكثر لتعزيز التعاون فى ت

المال-خاص

قال أرتورو أفيليو، سفير إسبانيا لدى القاهرة، إن وزير الأشغال العامة والنقل فى بلاده سيزور مصر خلال الفترة المقبلة، لبحث تعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الأداء الحالى للعلاقات السياسية والاقتصادية جيد؛ غير أن الطرفين يحتاجان العمل بصورة أكثر لتعزيز التعاون فى تلك المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف لـ«المال»، أن الاقتصادين الإسبانى والمصرى مكملان لبعضهما البعض، مشيرًا إلى أن آفاق التعاون الثنائية جيدة، ومن المستهدف بناء شراكة قوية مع مصر فى مجالات المياه والتكنولوجيا.

ولفت إلى أنه يمكن التعاون مع مصر فى مجال الفواكه والخضراوات، خاصةً أنها تحتل المركز الأول فى تصديرها على مستوى العالم.

وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قال فى بيان صحفى سابق، إن حجم التبادل التجاري مع إسبانيا، خلال الـ8 شهور الأولى من العام الماضى 2017 بلغ نحو 1.6 مليار يورو، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع %17، وسجلت الصادرات المصرية 779.8 مليون يورو مقابل 443.8 مليون خلال الفترة نفسها من عام الماضى، بنسبة ارتفاع بلغت %75.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى زار إسبانيا 13 فبرارير الماضى لبحث القضايا محل الاهتمام المشترك كالهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب.