سفير إسبانيا: الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من الشركات الاستثمارية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه ألفارو إيران غوتيريز سفير إسبانيا بالقاهرة وبرفقته إدواردو سوناريو الملحق التجاري والاقتصادي بالسفارة.

وأكد سفير إسبانيا سعادته بوجوده في الإسكندرية مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يزور الإسكندرية في وقت سابق إلا أنه لم يتمكن من الحضور بسبب انشغاله ، موضحًا أنه سيقوم بالعديد من الزيارات في المستقبل .

وأكد المحافظ أنه لابد من العمل على تعزيز وزيادة التعاون بين إسبانيا والإسكندرية نظراً للتشابه بين البلدين والتاريخ الطويل للعرب في إسبانيا .

وأضاف السفير أن الإسكندرية من أهم المدن التي تحظى باهتمام الشركات الإسبانية وأن هناك العديد من الاستثمارات الإسبانية بالإسكندرية .

وأكد السفير أن إسبانيا مهتمه بشكل كبير بالتغيرات المناخية وأنها على اطلاع بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة التغيرات المناخية والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة وأنه مدرك أن هذا التحول سوف يأخد العديد من السنوات .

وأكد اللواء محمد الشريف علي المجهودات المبذولة من الحكومة خاصة في مدينة الإسكندرية والتي تعاني منذ العديد من السنوات من التغييرات المناخية وارتفاع منسوب البحر وتغير مواعيد النوات بالإضافة إلي الكميات الكبيره من الأمطار ، مشيرًا إلي قيام الدولة بالعديد من المشروعات لحمايه الآثار بالإسكندرية كمشروع حماية قلعة قايتباي .