سفير أوكرانيا: مفاوضات لتدشين خط طيران القاهرة – كييف

❐ انعقاد اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية قبل نهاية العامسمر السيدتتفاوض إحدى شركات الطيران المصرية، مع جهات أوكرانية حكومية، لإنشاء خط طيران مباشر بين كييف والقاهرة، لتسهيل الرحلات السياحية المتدفقة سنوياً على الجانبين؛ وفقًا لهينادى لاتى، سفير أوكرانيا بالقاهرة.وقال لاتى فى ت

❐ انعقاد اللجنة المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية قبل نهاية العام

سمر السيد

تتفاوض إحدى شركات الطيران المصرية، مع جهات أوكرانية حكومية، لإنشاء خط طيران مباشر بين كييف والقاهرة، لتسهيل الرحلات السياحية المتدفقة سنوياً على الجانبين؛ وفقًا لهينادى لاتى، سفير أوكرانيا بالقاهرة.

وقال لاتى فى تصريحات لـ”المال”، إنه لم يتحدد حتى الآن الموعد الزمنى للانتهاء من المفاوضات، رافضاً الكشف عن أى تفاصيل تتعلق باسم الشركة المصرية، أو أعداد رحلات الخط، مكتفياً بالقول إن أبرز الجهات الأوكرانية طرف التفاوض هى البعثة الدبلوماسية بالقاهرة، ووزاة الطيران المدنى.

وأضاف أن الرحلات السياحية الأوكرانية لمصر فعالة ونشطة، وخلال الفترة الزمنية السابقة احتلت المرتبة الثانية بعد الرحلات الوافدة من ألمانيا، لتسجل إجمالى الأعداد المتدفقة خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام، نحو 300 ألف سائح، موزعة بواقع 30 رحلة لشرم الشيخ، وما بين 25 إلى 30 رحلة للغردقة أسبوعياً.

وتوقع رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية بالقاهرة، أن تشهد أعداد السائحين الأوكرانيين طفرة نهاية العام، لا سيما أن إجمالى الأعداد التى زارت مصر على مدار العام الماضى بلغت 450 ألف سائح.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مارس الماضى، تستحوذ منطقة أوروبا الشرقية، على المرتبة الثالثة من قائمة السياحة المتدفقة لمصر بعد أوروبا الغربية، والشرق الأوسط، بنسبة %21.6، وتعتبر أوكرانيا أكثر الدول إيفادًا منها، بنسبة %56.3.

وشهدت مدينة مرسى علم ديسمبر 2016، وصول رحلات سياحية أوكرانية للمرة الأولى فى الموسم الشتوى، وكان سامى محمود، مستشار وزير السياحة للعلاقات الخارجية إنذاك، قال فى تصريحات سابقة، إن الحركة السياحية الوافدة شهدت زيادة معقولة خلال الـ3 أشهر الأولى من العام، على مستوى الجنسيات الألمانية، والتشيكية، والصينية، والهندية، والأوكرانية.

وفى سياق متصل لفت لاتى إلى أن التوقيت الحالى لن يشهد أى تبادل فى زيارات الوفود الحكومية بين البلدين، متوقعاً انعقاد اللجنة الأوكرانية المصرية المشتركة بالعاصمة كييف قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تمثل مصر فيها وزيرة التعاون الدولى.

كان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قال فى فبراير الماضى، عقب لقائه مع السفير الأوكرانى بالقاهرة، إنه يجرى حاليا الإعداد لعقد الدورة السابعة للجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى، تناقش أبرز موضوعاتها تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.