سيـــاســة

سفير أوكرانيا بالقاهرة يدعو رئيس مجلس الشيوخ لزيارة برلمان بلاده

قدم السفير الأوكراني التهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ
ياسمين فواز 3:58 م, الأحد, 31 يناير 21 3:58 م, الأحد, 31 يناير 21

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التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد، سفير أوكرانيا بالقاهرة ايفهين ميكتينكو.

وقدم السفير الأوكراني التهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ .

كما عبر السفير عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة.

واكد السفير الأوكراني بالقاهرة حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

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ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

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بقلم ياسمين فواز

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