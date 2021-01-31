سفير أوكرانيا بالقاهرة يدعو رئيس مجلس الشيوخ لزيارة برلمان بلاده

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد، سفير أوكرانيا بالقاهرة ايفهين ميكتينكو.

وقدم السفير الأوكراني التهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ .

كما عبر السفير عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة.

واكد السفير الأوكراني بالقاهرة حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.