سفير أوزباكستان: عودة الطيران المباشر مع مصر.. قريبا

محمود محسن قال آيبك عارف عثمانوف، سفير جمهورية أوزباكستان فى مصر، إن رحلات الطيران المباشرة بين البلدين سوف تستأنف قريبا. وأضاف - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - على هامش مؤتمر صحفى بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون…

محمود محسن

قال آيبك عارف عثمانوف، سفير جمهورية أوزباكستان فى مصر، إن رحلات الطيران المباشرة بين البلدين سوف تستأنف قريبا.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – على هامش مؤتمر صحفى بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والشركة القابضة لتصنيع الإلكترونيات الأوزباكستانية – أن هناك اجتماعات بين الشركات المصرية والأوزباكستانية، لبحث عودة الطيران المباشر بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران العارض «الشارتر» بين العاصمة الأوزباكستانية والقاهرة وشرم الشيخ والغردقة.

وأوضح أن عدم وجود طيران مباشر بين البلدين، يرجع إلى قلة عدد السائحين، لافتا إلى أن الأعداد فى هذه الآونة فى زيادة مستمرة مما يفتح الباب من جديد لعودة الطيران المباشر بين القاهرة وطشقند.

وأشار إلى أن الطيران المباشر كان موجودا خلال عام 2008، ولكن قلة عدد المسافرين تسبب فى توقف الرحلات المباشرة، مشددا على أن عودة الطيران المباشر فى قطاع السياحة قد تفتح مجالات أخرى للتعاون.

وأكد أنه لا توجد أى أسباب تتعلق بالأمن، مؤكدا أن مصر تتمتع بالأمن، وقال: «نحن نرى ذلك بأعيننا».

ولفت إلى أن مصر من أهم وأشهر البلاد التى تمتلك الكثير من الأماكن السياحية والأثرية، فضلا عن اعتدال درجة الحرارة طوال أيام العام، مما يجعلها وجهة لكثير من السياح.

وأضاف أن المواطن الأوزباكستانى، يفضل زيارة مصر لما لديها من مميزات سياحية، لافتا إلى أن أوزباكستان معروفة بمدنها القديمة مثل سمرقند والبخارى والخوارزم، كما تمتلك العديد من المعالم السياحية المعروفة والمشهورة.

ووقعت جمعية رجال الأعمال الخميس الماضى بحضور محمد يوسف الرئيس التنفيذى للجعية، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لتصنيع الإلكترونيات الأوزباكستانية، بهدف تبادل المعلومات، فضلا عن بحث الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين.

والبروتوكول يتضمن تسهيل اللقاءات للوفود المقبلة من أوزباكستان مع المسئولين المصريين، بالإضافة إلى أن الشركة الأوزباكستانية تقوم بالتسهيل، والترتيب للوفود المصرية التى ستزور أوزباكستان مع الجهات المعنية هناك.