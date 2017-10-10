سفير أمريكا في تركيا: تعليق التأشيرات متوقف على محادثات البلدين

وكالات:قال السفير الأمريكي لدى تركيا، جون باس، إن مدة تعليق خدمات التأشيرات في تركيا ستتوقف على المحادثات بين البلدين، بشأن اعتقال السلطات التركية لموظف تركي في القنصلية الأمريكية.وأضاف «باس»، في بيان له أوردته قناة «الحرة» الأمريكية، الاثنين، أن مدة التعليق ستتوقف أيض

وكالات:

قال السفير الأمريكي لدى تركيا، جون باس، إن مدة تعليق خدمات التأشيرات في تركيا ستتوقف على المحادثات بين البلدين، بشأن اعتقال السلطات التركية لموظف تركي في القنصلية الأمريكية.





وأضاف «باس»، في بيان له أوردته قناة «الحرة» الأمريكية، الاثنين، أن مدة التعليق ستتوقف أيضا على التزام الحكومة التركية بحماية المنشآت الأمريكية والموظفين في تركيا، مشيرا إلى أن ذلك ليس حظرا لإصدار التأشيرات للمواطنين الأتراك.

كانت البعثة الأمريكية في تركيا قد أعلنت في وقت سابق الأحد أنها علقت كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل منشآتها الدبلوماسية في تركيا لاحتياجها إلى إعادة تقييم التزام أنقرة تجاه أفرادها.