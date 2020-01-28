استثمار

سفير أمريكا بالقاهرة: الفرص التجارية في مجال البنية التحتية بمصر واسعة ومتنامية

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مجال آخر واعد للغاية في مصر
سمر السيد 1:26 ص, الأربعاء, 29 يناير 20 1:26 ص, الأربعاء, 29 يناير 20

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قال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، إن الفرص التجارية في مجال البنية التحتية  بمصر واسعة ومتنامية.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إنه مع 14 مدينة ذكية يتم تطويرها في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ، فإن هذه التطورات تولد  فرصًا في إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء وأنظمة النقل ومحطات المياه والصرف الصحي والهندسة والتصميم وغيرها.

وأشارإلي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مجال آخر واعد للغاية في مصر ، لافتاً إلي أن أحدث معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جذب أكثر من 20 بائعاً  أمريكيًا  ممن يرون فرصًا كبيرة في مساعدة مصر على بناء البنية التحتية للاتصالات في القرن الحادي والعشرين.

وتابع أنه في العامين الماضيين ، قامت كل من شركات  IBM و Microsoft و Uber و Cisco و Honeywell بتوسيع وجودها بالسوق المحلية، كما عادت شركة جوجل إلى مصر بناءًا على آفاق النمو الإيجابية في السوق.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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