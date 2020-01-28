سفير أمريكا بالقاهرة: الفرص التجارية في مجال البنية التحتية بمصر واسعة ومتنامية

قال جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، إن الفرص التجارية في مجال البنية التحتية بمصر واسعة ومتنامية.

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، إنه مع 14 مدينة ذكية يتم تطويرها في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ، فإن هذه التطورات تولد فرصًا في إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء وأنظمة النقل ومحطات المياه والصرف الصحي والهندسة والتصميم وغيرها.

وأشارإلي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو مجال آخر واعد للغاية في مصر ، لافتاً إلي أن أحدث معرض لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات جذب أكثر من 20 بائعاً أمريكيًا ممن يرون فرصًا كبيرة في مساعدة مصر على بناء البنية التحتية للاتصالات في القرن الحادي والعشرين.

وتابع أنه في العامين الماضيين ، قامت كل من شركات IBM و Microsoft و Uber و Cisco و Honeywell بتوسيع وجودها بالسوق المحلية، كما عادت شركة جوجل إلى مصر بناءًا على آفاق النمو الإيجابية في السوق.