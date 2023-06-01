سفير ألمانيا: وكالة التعاون الإنمائي تدعم حاليًا القطاع الخاص في مصر بمشاريع بقيمة 500 مليون يورو

قال سفير ألمانيا لدى القاهرة، فرانك هارتمان، إن وكالة التعاون الإنمائي الألمانية تدعم حاليا القطاع الخاص، وتنمية سوق العمل بمشاريع يبلغ حجمها حوالي 500 مليون يورو.

وأضاف أن بلاده كانت شريكا طويل الأمد في مساعي مصر لتعزيز قوة القطاع الخاص، مضيفًا أنه لدى البلدين تاريخا طويلا من التعاون الناجح.

جاء ذلك في كلمته اليوم بالحفل الذي نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة إطلاق بنك التنمية الألماني مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف بهدف خلق 100 ألف وظيفة على مدى 5 سنوات في افريقيا.

وأكد سفير ألمانيا أن السفارة تهدف من خلال مشروعات تنمية القطاع الخاص إلى مساعدة مصر على تكامل الأسواق وزيادة القدرة التنافسية والابتكار.

وتابع أنه يتم العمل مع الشركاء المصريين في بناء نظام أفضل للتدريب التقني والمهني وهو ركيزة التعاون المشتركة والذي يعلم الشباب والفتيات المهارات المطلوبة بالفعل في مكان العمل.