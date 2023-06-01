سفير ألمانيا: نمو القطاع الخاص مفتاح خلق فرص عمل منتجة للشباب المصري

قال سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن نمو القطاع الخاص هو المفتاح لخلق فرص عمل منتجة للشباب المصري، مضيفًا أن خلق أفق اقتصادي لجيل الشباب يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات.

وتابع أن مصر تحتاج إلى ما يتراوح بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل جديدة كل عام.

جاء ذلك في كلمته اليوم بالحفل الذي نظمته السفارة الألمانية بالقاهرة بمناسبة إطلاق مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف التي أطلقها بنك التنمية الألماني لخلق 100 ألف وظيفة على مدى 5 سنوات في أفريقيا.



ولفت إلى أن الخبراء يعتقدون اليوم أن أكثر من 80% من الشباب والشرائح التي تتراوح أعمارها بين 15 و29 عامًا ليس لديهم عمل منتظم أو يعملون بشكل غير رسمي.

وأشار سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان إلى أن النساء تشغل أقل من ربع الوظائف خارج القطاع العام.



وقال إن 9 من أصل 10 وظائف في جميع أنحاء العالم يتم إنشاؤها في القطاع الخاص، مضيفًا أنه من المهم خلق الظروف الإطارية التي تسمح للقطاع الخاص بالنمو والازدهار، وتابع أنه يتعين على هذا القطاع أن ينمو لخلق المزيد من فرص العمل.



وأكد هارتمان، أن ألمانيا استثمرت ولا تزال تستثمر في دعم القطاع الخاص في مصر .

