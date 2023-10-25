سفير ألمانيا: نقدم مساعدات مالية لفلسطين أكثر من الماضي وهذا يعرضنا لانتقادات داخل إسرائيل

قال فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن بلاده ليست جزءًا في الأزمة مع إسرائيل ولم تتعاون عسكريا معها، مشيراً إلى أنها تقدم مساعدات مالية لفلسطين أكثر من الماضي وهذا يعرضها لانتقادات داخل إسرائيل.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنتها خلال زيارة إلى الأردن، مؤخًرا، أن بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة .

وأفاد بيان وزارة الخارجية الألمانية بأن برلين تستعد أيضا لإرسال فرق طبية إلى قطاع غزة.

أضاف السفير الألماني في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الألمانية بالقاهرة صباح اليوم تعليقًا على الأوضاع في غزة، أنه يرى معاناة إنسانية داخل فلسطين، وعلى السلطة الفلسطينة أن تكون أكثر قوة وتأخذ بزمام المبادرة، وتقوم ببناء الدولةفيما بعد.

وأشار إلى أن هناك عدم التزام من الجانب الإسرائيلي بتنفيذ الاتفاقيات الأممية الدولية ومن ضمنها اتفاق أوسلو الذي فشل .

أكد أهمية بناء طريق جديد لحل الأزمة الدائرة حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتابع أن الحالة العسكرية لغزة تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إليها.