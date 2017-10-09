سمر السيد:
هنأ السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، مصر بمناسبة تأهل المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم، والمقرر أن تستضيفها روسيا والفوز أمس أمام منتخب الكونغو بنتيجة 2/1، متمنياً أن يتم التأهل للمباريات النهائية وأن يواجه المنتخب المصرى منتخب بلاده.
وقال فى مؤتمر صحفى عقدته السفارة الألمانية صباح اليوم:” لا أعرف وقت مواجهة الفريقين المصرى والألمانى من سأشجع؟”.
وذكر أنه للأسف لم يستطع متابعة مبارة الفريق المصرى أمس؛ لانشغاله بموعد عشاء، لكنه أكد سعادته بفوز مصر فى النهاية.
سفير ألمانيا مهنئا مصر: أتمنى مواجهة الفراعنة في المونديال
سمر السيد:هنأ السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، مصر بمناسبة تأهل المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم، والمقرر أن تستضيفها روسيا والفوز أمس أمام منتخب الكونغو بنتيجة 2/1، متمنياً أن يتم التأهل للمباريات النهائية وأن يواجه المنتخب المصرى منتخب بلاده.وقال فى مؤتمر صحفى عقدته السفارة ا
سمر السيد: