سفير ألمانيا مهنئا مصر: أتمنى مواجهة الفراعنة في المونديال

سمر السيد:هنأ السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، مصر بمناسبة تأهل المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم، والمقرر أن تستضيفها روسيا والفوز أمس أمام منتخب الكونغو بنتيجة 2/1، متمنياً أن يتم التأهل للمباريات النهائية وأن يواجه المنتخب المصرى منتخب بلاده.وقال فى مؤتمر صحفى عقدته السفارة ا

سمر السيد:



هنأ السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جورج لوى، مصر بمناسبة تأهل المنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم، والمقرر أن تستضيفها روسيا والفوز أمس أمام منتخب الكونغو بنتيجة 2/1، متمنياً أن يتم التأهل للمباريات النهائية وأن يواجه المنتخب المصرى منتخب بلاده.



وقال فى مؤتمر صحفى عقدته السفارة الألمانية صباح اليوم:” لا أعرف وقت مواجهة الفريقين المصرى والألمانى من سأشجع؟”.



وذكر أنه للأسف لم يستطع متابعة مبارة الفريق المصرى أمس؛ لانشغاله بموعد عشاء، لكنه أكد سعادته بفوز مصر فى النهاية.