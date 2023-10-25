سفير ألمانيا : مستعدون للمشاركة مع مصر لتنظيم مؤتمر لحل الأزمة القائمة في قطاع غزة

أكد فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، استعداد بلاده للمشاركة مع مصر لتنظيم مؤتمر لحل الأزمة القائمة في قطاع غزة مغ الجانب الإسرائيلي ، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل مساعيها لحل المشكلة التي ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل بحلول بشأنها إلى الآن.

وأشار إلى أنه يرى أن المساعدات الإنسانية لغزة ليست كافية لحل الأزمة مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الألمانية بالقاهرة اليوم، إنه صحيح أنه لم يتم التوافق والخروج بحل للأزمة في مؤتمر القاهرة للسلام الذي نظمته مصر مؤخرًا، ولكن يجب أن نتفق أن المشكلة لا يجب أن تطول وألا يتحمل المدنيين تبعاتها .

وأشار سفير ألمانيا بالقاهرة، إلى أن بلاده ليست جزءًا في الأزمة مع إسرائيل ولم تتعاون عسكريا معها.

ولفت إلى أنها تقدم مساعدات مالية لفلسطين أكثر من الماضي وهذا يعرضها لانتقادات داخل اسرائيل.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنتها خلال زيارة إلى الأردن، مؤخًرا، أن بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة .

وأشار إلى أن هناك عدم التزام من الجانب الاسرائيلي بتنفيذ الاتفاقيات الأممية الدولية ومن ضمنها اتفاق أوسلو الذي فشل .

وأكد أنه لايبرر الاستهداف الإسرائيلي للمؤسسات المدنية الفلسطينية بغزة كالمدارس والمستشفيات ، ولكن رواية الجانب الإسرائيلي تؤكد أن تلك الأماكن يُطلق منها عشرات الآلاف من الصواريخ.