سفير ألمانيا: لا أبرر استهداف إسرائيل للمؤسسات المدنية بغزة

قال فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، إنه لا يبرر الاستهداف الإسرائيلي للمؤسسات المدنية الفلسطينية بغزة كالمدارس والمستشفيات، ولكن رواية الجانب الإسرائيلي تؤكد أن تلك الأماكن يُطلق منها عشرات الآلاف من الصواريخ من قبل حماس.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الألمانية بالقاهرة، صباح اليوم حول استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، أنه ليس قائدًا عسكريًا، ولكن هذا هو الرد الإسرائيلي على مسألة الاستهداف للمؤسسات المدنية.

وبالنسبة لدعو ة الجانب الألماني بوقف إطلاق النار، قال إن بلاده تحث إسرائيل على ذلك حتى لا يتحمل المدنيون تبعات الأزمة وهذا ما أكدت عليه وزيرة الخارجية الألمانية.

وقال إنه يود، إن تدخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كالوقود والماء والأدوية، ويتعين وجود ثقة عند الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول تلك المساعدات.

وأشار إلى أن حماس لا تسمح للحاملين للجنسيات الأجنبية للخروج من القطاع.