سفير ألمانيا: عدم تمديد روسيا لاتفاق «البحر الأسود للحبوب» سيؤدى لنقص حاد بالإمدادات الغذائية العالمية

قال فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بمصر، إن أكثر من عام مر منذ أن شرعت روسيا في شن حربها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من بُعد آلاف الأميال عن مصر فقد أصبحت التبعات العالمية لهذا الانتهاك غير المبرر للقانون الدولي ملموسة للغاية بالنسبة للمصريين .

وأضاف في مقالة نشرتها السفارة الألمانية بالقاهرة، ووزعتها على الصحفين، أن الهجمات الروسية لا تعيق زراعة وحصاد الحبوب الأوكرانية فحسب، بل إنها تمنع أيضًا التصدير وتدمر بنيته التحتية الحيوية، وهذا يحول بدوره دون وصول الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية ويؤدي إلى نقص الإمدادات وانفجار أسعار الحبوب عالميا.

وقال إن “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب” التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا كانت بصيص أمل للبلدان التي تعاني أكثر من غيرها من هذه الأزمة لأنها سمحت لأجزاء على الأقل من السلع الغذائية الأوكرانية بالوصول إلى الأسواق العالمية عبر موانئ البحر الأسود. كما أتاحت لصادرات الحبوب الروسية سبلا للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتابع أن مصر استقبلت وحدها 52 شحنة محملة على مراكب تحمل أكثر من 1.4 مليون طنًا من الحبوب والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا الأوكرانية عبر ممر “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب” في الفترة من أغسطس 2022 وحتى يونيو 2023، مما يجعل من مصر أحد المستفيدين الرئيسيين من هذه المبادرة الحيوية. (بالإضافة إلى أطنان من المنتجات الزراعية الأوكرانية التي وصلت إلى مصر عبر نظام النقل البري البديل “الممرات التضامنية للاتحاد الأوروبي” الذي أنشأته ألمانيا والدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي لتخفيف الانفجار العالمي للأزمة).

وفال إن شعاع الأمل هذا بدأ يتلاشى الآن؛ حيث هددت روسيا مجددا بعدم تمديد الاتفاقية بشأن “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب”.

أكد أن الإغلاق المفاجئ لهذا الممر الاقتصادي الحيوي سيحول دون تصدير شطر كبير من الـ 50 مليون طنا من الحبوب الأوكرانية المتوقع انتاجها لعام 2023/2024، مما يتسبب مرة أخرى في نقص حاد في الإمدادات الغذائية في الأسواق العالمية.

ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 80٪ من السلع الزراعية المنقولة عبر ممر “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب” قد ذهبت حتى الآن إلى البلدان الأقل نموًا والبلدان النامية.

وعليه فإن مقاطعة روسيا للاتفاقية سوف يترتب عليها أيضا قطع لشريان حياة عالمي – مع تداعيات مدمرة بالنسبة لمصر ودول أخرى تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية ومشاكل في الإمدادات.

وقال إنه يبدو أن روسيا مستعدة لقبول أو حتى السير بهمة في الطريق نحو حدوث هذا “الضرر الجانبي” الهائل. مشيراً إلى أن التهديد بمقاطعة “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب” لا يخدم سوى المصالح الروسية.

وأكد أنه على الرغم من مزاعم روسيا الكاذبة بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي تؤثر سلبا على صادرات الحبوب الروسية، فقد استفادت موسكو حتى من زيادة صادراتها من الحبوب بنسبة 35٪ في عام 2022.

وتابع أنه على هذه الخلفية فإن الهدف المزدوج المتمثل في احتمال توقف روسيا عن العمل بالمبادرة قد أصبح واضحًا: الإمعان في إضعاف الاقتصاد الأوكراني وزيادة الأرباح الخاصة من جراء ارتفاع أسعار صادرات الحبوب بالأسواق العالمية.

وقال سفير ألمانبا: بصفتنا مجتمعًا دوليًا لا يمكننا قبول أن روسيا تفرض بالقوة مصالحها الخاصة ليس على حساب الشعب الأوكراني والنظام العالمي القائم على القانون فحسب، بل وكذلك على حساب عدد لا يحصى من الضعفاء في جميع أنحاء العالم.

وأكد أن ألمانيا وشركاؤها الدوليون يقفون مع كل الدول والشعوب التي تعاني من العدوان الروسي وتداعياته، قائلًا: “نحن نعمل بلا كلل داخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للمساعدة في الوصول بالمفاوضات الروسية الأوكرانية بشأن “مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب” إلى نتيجة إيجابية”.