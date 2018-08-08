سفير ألمانيا: ساهمنا بأكثر من 300 مليون يورو في تمويل قناطر أسيوط

سمر السيد: قالت السفارة الألمانية لدي القاهرة، الأربعاء، إنه بعد ست سنوات من العمل المتواصل اكتمل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بمساعدات ألمانيا.وأشار إلي أنه بلغت مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع ثلثي التكلفة ، أي ٣١١ مليون يورو من إجمالي ٤٧٤ مليون يورو ، هي ا

سمر السيد:



قالت السفارة الألمانية لدي القاهرة، الأربعاء، إنه بعد ست سنوات من العمل المتواصل اكتمل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بمساعدات ألمانيا.

وأشار إلي أنه بلغت مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل هذا المشروع ثلثي التكلفة ، أي ٣١١ مليون يورو من إجمالي ٤٧٤ مليون يورو ، هي القيمة الإجمالية لتكلفة إنشاء القناطر

وأضاف البيان أن الشطر الأكبر من المساهمة الألمانية عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الألماني للتنمية KFW، لافتاً إلي أنه تمثل قناطر أسيوط الجديدة ومحطة الكهرباء المائية التابعة لها مكونا هاما في نظام الري المصري وتساهم بصورة مباشرة في تنمية صعيد مصر ، و سوف يتم افتتاح المشروع قريبا.



وأشاد سفير ألمانيا بالقاهرة ، يوليوس جيورج لوي ، بنجاح إنجاز هذ المشروع قائلا: “تفخر ألمانيا بأن تكون شريكا هاما لمصر في هذا المشروع الناجح الذي يعد أضخم مشروع تنموي ألماني ينفذ في مصر بمساهمات تمويلية تزيد على 300 مليون يورو. يضمن مشروع قناطر أسيوط توفير مياه الري لمساحة ٦٩٠٠٠٠ هكتار ، ومن ثم يستفيد منه خمسة ملايين مصريا يعملون بالزراعة.

وقال إن التعاون الألماني المصري في مشروع قناطر أسيوط يأتي بعد تعاون ألمانيا مع مصر في إنشاء قناطر نجع حمادي أيضا في جنوب البلاد والتي تم إنجازها في الفترة ما بين عامي ٢٠٠٢ إلى ٢٠٠٨ ، وفي ذلك دليل على التزام ألمانيا طويل المدى بالمساهمة في جهود التنمية في قطاع المياه نظرا لأهميته القصوى لمستقبل مصر.”

جدير بالذكر أنه استغرق إنشاء قناطر أسيوط الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨ ، وشارك في هذا المشروع وزارة الموارد المائية والري المصرية والشركة القابضة للكهرباء وقطاع التعاون التنموي الألماني من خلال البنك الألماني للتنمية KFW.

ووفر المشروع ٦٨٠٠ فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء. علاوة على أن المشروع سيحل محل قناطر أسيوط القديمة التي انشأت قبل أكثر من ١٠٠ عام ، ويوفر احتياجات المنطقة من مياه الري

ومحطة توليد الكهرباء المائية التابعة له سوف توفر ٣٢ ميجاوات من الكهرباء تغطي احتياجات حوالي ١٣٠٠٠٠ أسرة من الطاقة الكهربائية النظيفة ، مما سيعمل على تخفيض من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة لا تقل عن ١٤٧٠٠٠ الف طن سنويا. أما المزارعون الذين أضيروا من جراء إنشاء القناطر فقد تم تعويضهم من قبل السلطات المصرية.