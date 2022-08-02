سفير ألمانيا بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وفيليكس هالا رئيس القسم الثقافي والتعليمي بالسفارة.

كان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

وفي بداية الزيارة رحب الدكتور أحمد غنيم بالضيفين وقام بشرح نبذة عن المتحف، ومكانته، وقيمته، ودوره الفعال على الساحة الأثرية والسياحية كمؤسسة تنويرية ثقافية فاعلة بالمجتمع، وتم بحث أوجه التعاون المستقبلي وتبادل الهدايا التذكارية.

واصطحب الضيفين كل من محمد عبد الشافي مدير عام الترميم والصيانه، ومحمد وحيد المدير التنفيذي بإدارة الترميم، في جولة داخل المعامل حيث قاما بشرح طريقة عمل كل قسم من اقسام هذه المعامل، وسُبل التعامل مع الأثر وطريقة حفظه إلى أن يتم العرض داخل قاعات العرض، مشيرين إلى أن معامل الترميم بالمتحف تتميز بأنها الأولى من نوعها في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لصيانة وترميم الآثار بالشرق الأوسط.

كما استكمل الضيفان الزيارة بمرافقة الدكتورة ماريان عادل أمينة المتحف، والتي اصطحبتهما في جولة شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج، وقدمت لهما شرحا تفصيليا عن أسباب وضع الآثار بهذا التسلسل والذي يجعلها تعبر عن تاريخ وأصالة حضارة مصر العظيمة.

وفي نهاية الزيارة حرص الضيفان على كتابة كلمة بدفتر زيارات المتحف، عبرا خلالها عن شغفهما البالغ لتلك الحضارة العظيمة وتقديرهما لما يقوم به القائمون على المتحف من مجهود رائع ليظهر بهذه الصورة المشرفة أمام العالم أجمع.