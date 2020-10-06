سفير أستراليا : مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية بشأن خفض تكلفة واردات اللحوم لمصر

قال جلين ميلز، سفير أستراليا بالقاهرة، إن هناك مناقشات جيدة خلال الأيام الأخيرة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة المواصفات والجودة للبحث في سبل خفض تكلفة واردات اللحوم الأسترالية إلى مصر.

جاء ذلك في تغريدة لسفير أستراليا بالقاهرة علي صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” أمس.

Good discussions over recent days with 🇪🇬 colleagues from the General Organisation for Veterinary Services and the Organisation for Standardisation & Quality. Looking at ways to reduce the cost of 🇦🇺Australian meat imports into #Egypt. #workingtogether. pic.twitter.com/Tmv7Vu3syX— Glenn Miles 🇦🇺🇪🇬 🇸🇩 🇪🇷 (@AusAmbEgy) October 5, 2020

وأظهرت أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأستراليا سجل خلال السبعة شهور الأولي من العام الجاري 346.07 مليون مقابل 356.821 مليون دولار خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي. .

وسجل حجم الصادرات المصرية لأستراليا خلال الفترة من يناير إلي يوليو الماضيين نحو 87.998 مليون دولار مقابل 16.868 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كما بلغ حجم الواردات المصرية من أستراليا نحو 258.072 مليون دولار، مقابل 339.953 مليون خلال الفترة السابق ذكرها.

واردات مصر من اللحوم

ولفتت بيانات النشرة، إلى أن إجمالي واردت مصر من اللحوم تراجعت خلال الفترة من يناير إلي يوليو الماضيين إلي نحو 940.930 مليون دولار، مقابل 1.242 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2019.

وكانت بيانات سابقة لـ”الإحصاء” صدرت في مارس الماضي أظهرت بلوغ واردات مصر من اللحوم خلال عام 2019 ، 2.101 مليار مقابل 1.664 مليار دولار خلال 2018.

وأشارت النشرة، إلي أن تراجع واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال العام الماضي لتسجل 108.265 مليون دولار، مقابل 152.482 مليون دولار في 2018.