سفير أستراليا : مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية بشأن خفض تكلفة واردات اللحوم لمصر

قال جلين ميلز، سفير أستراليا بالقاهرة، إن هناك مناقشات جيدة خلال الأيام الأخيرة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة المواصفات والجودة للبحث في سبل خفض تكلفة واردات اللحوم الأسترالية إلى مصر.

جاء ذلك في تغريدة لسفير أستراليا بالقاهرة علي صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” أمس.

