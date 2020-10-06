اقتصاد وأسواق

سفير أستراليا : مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية بشأن خفض تكلفة واردات اللحوم لمصر

سجل إجمالي حجم الصادرات المصرية لأستراليا خلال الفترة من يناير إلي يوليو الماضيين 87.998 مليون دولار
سمر السيد 6:53 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 6:53 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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قال جلين ميلز، سفير أستراليا بالقاهرة، إن هناك مناقشات جيدة خلال الأيام الأخيرة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهيئة المواصفات والجودة للبحث في سبل خفض تكلفة واردات اللحوم الأسترالية إلى مصر.

جاء ذلك في تغريدة لسفير أستراليا بالقاهرة علي صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغرة “تويتر” أمس.

وأظهرت  أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأستراليا سجل خلال السبعة شهور الأولي من العام الجاري 346.07 مليون مقابل 356.821 مليون دولار خلال نفس الفترة المقابلة من العام الماضي. .

وسجل حجم الصادرات المصرية لأستراليا خلال الفترة من يناير إلي يوليو الماضيين نحو 87.998 مليون دولار مقابل 16.868 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

كما بلغ حجم الواردات المصرية من أستراليا نحو 258.072 مليون دولار، مقابل 339.953 مليون خلال الفترة السابق ذكرها.

واردات مصر من اللحوم

ولفتت بيانات النشرة، إلى أن إجمالي واردت مصر من اللحوم تراجعت  خلال الفترة من يناير إلي يوليو الماضيين إلي نحو 940.930 مليون دولار، مقابل 1.242 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2019.

وكانت بيانات سابقة لـ”الإحصاء” صدرت في مارس الماضي أظهرت بلوغ واردات مصر من  اللحوم خلال  عام 2019 ، 2.101 مليار مقابل 1.664 مليار دولار خلال 2018.

وأشارت النشرة، إلي  أن تراجع واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال العام الماضي لتسجل 108.265 مليون دولار، مقابل 152.482 مليون دولار في 2018.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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