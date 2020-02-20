سيـــاســة

سفيرة مصر في ويلنجتون تبحث ملفات التعاون المشترك مع وزير الدفاع النيوزيلندي

استهدف اللقاء مناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك
سمر السيد 10:18 م, الخميس, 20 فبراير 20 10:18 م, الخميس, 20 فبراير 20

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التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، أمس 19 فبراير الجاري بوزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك.

وقالت وزارة الخارجية في منشور لها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان سفير نيوزلندا بالقاهرة، جريج لويس، قد أكد في حوار سابق مع ”المال”، أن العلاقات الثنائية مع مصر تعد فى حالة ممتازة وقوية.

وأشار إلى أنه فى عام 2019 وحده، زار اثنان من كبار وزراء نيوزيلندا القاهرة، وهما وزيرا الدفاع والزراعة على التوالى، كما زارت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية ويلينجتون، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة لكلا البلدين‪.

وأضاف سفير نيوزيلندا بالقاهرة، أن العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاركات السياسية بينهما متنوعة فى قطاعات الزراعة والأمن والثقافة وغيرهما.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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