سفيرة مصر في ويلنجتون تبحث ملفات التعاون المشترك مع وزير الدفاع النيوزيلندي

التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، أمس 19 فبراير الجاري بوزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك.

وقالت وزارة الخارجية في منشور لها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان سفير نيوزلندا بالقاهرة، جريج لويس، قد أكد في حوار سابق مع ”المال”، أن العلاقات الثنائية مع مصر تعد فى حالة ممتازة وقوية.

وأشار إلى أنه فى عام 2019 وحده، زار اثنان من كبار وزراء نيوزيلندا القاهرة، وهما وزيرا الدفاع والزراعة على التوالى، كما زارت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية ويلينجتون، مما ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة لكلا البلدين‪.

وأضاف سفير نيوزيلندا بالقاهرة، أن العلاقات الثنائية بين البلدين والمشاركات السياسية بينهما متنوعة فى قطاعات الزراعة والأمن والثقافة وغيرهما.