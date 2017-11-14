سفيرة مصر بالنرويج: استقرار مصر يعني استقرار العالم

المال خاص أكدت السفيرة د. ماهي حسن عبداللطيف سفيرة جمهورية مصر العربية في العاصمة النرويجية أوسلو، أن المعرض قد مثل فرصة لتبادل الحديث مع الحضور حول ما تشهده مصر من تطوراتٍ وقفزات عملاقة في كل المجالات خاصةً في مجال المشروعات القومية، وما تشهده من نهضة ثقافية وحضارية، وكذلك التأكيد على أن استقرار م

المال خاص

أكدت السفيرة د. ماهي حسن عبداللطيف سفيرة جمهورية مصر العربية في العاصمة النرويجية أوسلو، أن المعرض قد مثل فرصة لتبادل الحديث مع الحضور حول ما تشهده مصر من تطوراتٍ وقفزات عملاقة في كل المجالات خاصةً في مجال المشروعات القومية، وما تشهده من نهضة ثقافية وحضارية، وكذلك التأكيد على أن استقرار مصر يعني استقرار الشرق الأوسط والعالم بشكلٍ عام، كما استعرضت أيضا الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في يوم ثقافي أقامته السفيرة د. ماهي حسن عبداللطيف سفيرة جمهورية مصر العربية في العاصمة النرويجية أوسلو، شارك فيه أعضاء السفارات الأجنبية والعربية في أوسلو، إضافةً إلى العديد من المسئولين النرويجيين وأعضاء الجالية المصرية، وذلك فى إطار سلسلة من المعارض الثقافية تحت شعار” تحيا مصر” والتي يتم تخصيص ريعها لصندوق تحيا مصر.

وذكرت سفيرة مصر في أوسلو أن اليوم الثقافي الأول قد اشتمل على عرض للمنتجات والمشغولات اليدوية من المعادن والأخشاب والأحجار والمفروشات التي تعكس عمق وتنوع التراث والثقافة المصرية بكل جوانبها، إضافة إلى التعريف والترويج للمقاصد السياحية المصرية المتعددة التاريخية والثقافية والعلاجية، وكذلك تقديم العديد من المعروضات الثقافية المصرية ونماذج ومجسمات للحضارة المصرية القديمة، إضافةً إلى التعريف بالمأكولات والموسيقى المصرية المتنوعة.

وأثنى الحضور على ثراء المعروضات وتنوعها مُعربين عن رغبتهم في زيارة مصر للتعرف بشكلٍ أكبر على الحضارة المصرية.