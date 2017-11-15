سفيرة مصر الجديدة لدى قبرص تقدم أوراق اعتمادها للرئيس

المال ـ خاص: قامت السفيرة مي طه خليل، بتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لمصر لدى جمهورية قبرص، حيث تسلم أوراق الاعتماد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بالقصر الرئاسى بالعاصمة نيقوسيا يوم الإثنين 13 نوفمبر الجارى، وسبق مراسم تقديم أوراق الاعتماد استعراض السفيرة لحرس الشرف، حيث تم عزف ا

المال ـ خاص:

قامت السفيرة مي طه خليل، بتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ومفوضة لمصر لدى جمهورية قبرص، حيث تسلم أوراق الاعتماد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بالقصر الرئاسى بالعاصمة نيقوسيا يوم الإثنين 13 نوفمبر الجارى، وسبق مراسم تقديم أوراق الاعتماد استعراض السفيرة لحرس الشرف، حيث تم عزف السلام الوطنى المصرى.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس الجمهورية القبرصي مقابلة مع السفيرة المصرية للترحيب بها ولمناقشة أهم القضايا بين البلدين، كما أكد الرئيس أناستانيادس العلاقات الوطيدة مع مصر وتناميها بشكل مطرد بعد تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة، مشيرا إلي زيارته لمصر ست مرات بعد ثورة 30 يونيو 2013، وهو أمر غير مسبوق لأى رئيس قبرصى سابق ولم يحدث فى تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدا علاقته الودية مع السيد الرئيس الذى يعتبره أخا له، كما أكد أناستانيادس أنه سيدعم عملها فى قبرص متمنيا نجاح الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس خلال الشهر الجارى.

ومن جانبها، أكدت السفيرة المصرية عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وقبرص، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتطوير تلك العلاقات في شتى المجالات، كما أشادت بالتنسيق السياسي المتميز بين البلدين في شتى المحافل الإقليمية والدولية، وكذلك بآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين باليونان، والتي تساهم في إرساء دعائم الاستقرار والأمن بالمنطقة، والتي قدمت نموذجاً ملهماً لعدد من دول المنطقة لتكرار ما قامت به الدول الثلاث من خلال تدشين آليات تعاون مشابهة.

وثمنت السفيرة المساندة القبرصية للقضايا المصرية فى كافة المحافل الإقليمية والدولية وشرح وجهة النظر المصرية بالذات فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، وتجدر الإشارة الى أن السيد الرئيس سوف يقوم بزيارة إلي قبرص يوم 20 نوفمبر الجارى، فى أول زيارة دولة يقوم بها رئيس مصرى على الإطلاق إلى قبرص، وهى الزيارة التى يتطلع لها الجانب القبرصى باعتبارها زيارة تاريخية تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.