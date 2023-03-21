سفيرة كولومبيا وبنك CIB يكرمان راوية منصور تتويجًا لجهودها في تمكين المرأة والتنمية المستدامة

حصلت راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، على تكريمين متتاليتين، الأول من سفيرة كولومبيا، أنا ميلينا مونوز دى جافيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بحضور مجموعة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، على رأسهم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وهشام عز العرب رئيس مجلس ادارة بنك الـ

تكريم راوية منصور

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفال بشهر المرأة، وفي إطار جهودها الدؤوبة في ملف تمكين المرأة والتنمية المستدامة.

وحصلت راوية منصور على التكريم الثاني من البنك التجاري الدولي CIB، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد سلطان الرئيس التنفيذي للعمليات ببنك CIB.

تكريم راوية منصور

ويأتي هذا تتويجًا لجهود راوية منصور المثمرة في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، ومساهمتها في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال أعمالهن، فضلًا عن دورها في النهوض بالقطاع الزراعى المستدام في مصر وتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات وذلك باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية.

قالت أنا ميلينا مونوز دى جافيريا، سفيرة كولومبيا بالقاهرة: “استطاعت راوية منصور أن تخطو بخطى ثابتة في مسيرتها المهنية وجهودها الدؤوبة في الحفاظ على البيئة من خلال مشروعاتها المختلفة التي ترسخ مفهوم التنمية المستدامة، وهذا التكريم تستحقه وبجداره ونتمنى لها المزيد من النجاح والتقدم في خطتها الطموحة الفترة المقبلة”.

ومن جانبها، قالت راوية منصور: “سعيدة بتكريم سفيرة كولومبيا وبنك الـ Cib ، والذي يدفعني إلى إظهار المزيد من الجهد والعمل في مجال ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وأهدي بكل تواضع هذا التكريم إلى مصر لدعمها وتشجيعها المستمر لي في تنفيذ المشروعات التي تتماشى مع رؤية 2030 ، كما زادت سعادتي خاصة وأن الحفلين يتزامنان مع الاحتفال بشهر المرأة، وهو ما يتيح الفرصة أكثر لتسليط الضوء على أهمية الجهود المبذولة من سيدات الأعمال والشخصيات النسائية ودورها الرائد في شتى المجالات”.

يذكر أن راوية منصور استعرضت مشروعها الخاص عن ماكينة الفحم الأخضر “البيوتشار” خلال جولتها بمركز البحوث الزراعية بالإسماعيلية، وذلك في إطار خطتها التوسعية للنهوض بقطاع الزراعة المستدامة في القارة الأفريقية، حيث رافقها خلال الجولة مجموعة من السفراء من مختلف دول العالم، على رأسهم أنا ميلينا مونوز دى جافيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، وسفيرة جمهورية النيجر لدى القاهرة ساني نانا عائشة أنديا، ولينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ونولا أوبرين سفيرة أيرلندا بالقاهرة، وأبدو جميعهم إعجابهم بالفكرة المطروحة، وأكدوا أنها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي في دول أفريقيا التي تعاني من انعدام الغذاء بسبب النزاعات المتكررة والظواهر المناخية المتطرفة.