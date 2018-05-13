سفيرة فنلندا: الوقت مناسب للاستثمار فى مصر

المال ـ خاص:أكدت لاورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة فنلندا لدى القاهرة، أن الرسالة التى توجهها إلى رجال الأعمال الفنلديين الراغبين فى الاستثمارأن الوقت مناسب الآن للاستثمار فى السوق المصرية، ، مشيرةً إلى أن هناك مخاطر مثل أى بيئة أعمال لكن إذا انتظرنا تحقيق نسبة أمان كاملة، فإن الوقت سيكون متأخرًا ولن ي

المال ـ خاص:

أكدت لاورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة فنلندا لدى القاهرة، أن الرسالة التى توجهها إلى رجال الأعمال الفنلديين الراغبين فى الاستثمارأن الوقت مناسب الآن للاستثمار فى السوق المصرية، ، مشيرةً إلى أن هناك مخاطر مثل أى بيئة أعمال لكن إذا انتظرنا تحقيق نسبة أمان كاملة، فإن الوقت سيكون متأخرًا ولن يتحقق المستهدف.

وأرجعت – فى تصريحات لـ «المال»- ذلك إلى أن وضع الاقتصاد الكلى بمصر مستقر وهناك فرص للنمو، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة ببنود برنامج الإصلاح الاقتصادي.

فى سياق متصل، قالت إن السفارة تخطط لتنظيم زيارات لمسئولين خلال الخريف المقبل، لكنها رفضت الكشف عن ماهية تلك الزيارات مرجعةً السبب إلى أنه لم يتم تأكيدها حتى الآن.

وزار وزير الخارجية الفنلندى تيمو سوينى، مصر يوم 8 نوفمبر 2017 وأعرب عن رغبته فى تنمية العلاقات وتطويرها لما تمثله القاهرة من ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط، مشيدًا بما حققته من تقدم على المستوى الاقتصادي.

وأطلقت السفارة الفنلندية بالقاهرة أمس، بالتعاون مع شركة البيئة التحتية الرقمية الدولية « نيكستفن NxtVn » وبالاشتراك مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لقاء ضم أكثر من 130 ممثلا لشركات مصرية ناشئة، بهدف تعزيز وضع الشركات الناشئة فى مصر ونقل التكنولوجيا بين البلدين وإعطاء المشاركين نصائح عملية لتوسيع قاعدة عملائهم والفوائد التى يمكن أن يجلبها لهم الإرشاد التوجيهى بحضور كل من سفيرة فنلندا بالقاهرة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية البحرية.

وعرض مصريون وفنلنديون قصص نجاحهم فى مجال الشركات الناشئة خلال اللقاء، يشار إلى أن فنلندا تفتخر بأن لديها أكثر من %10 من الشركات الناشئة.

كان ياسر شوقى، المستشار التجارى لدى السفارة الفنلندية بالقاهرة، قد توقع – فى تصريحات سابقة لـ«المال» – وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين بنهاية العام الماضى إلى375 مليون يورو تقريبًا، موزعة بين 350 مليون يورو صادرات فنلندية، وما يتراوح بين 20 – 25 مليون يورو صادرات مصرية.

