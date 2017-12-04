سفيرة فنلندا : الحكومة تمول 64% من التعليم العالى

سمر السيد: قالت السفيرة الفنلندية بالقاهرة ، لاورا كانسيكاس ، إن المنظومة الفنلندية فى التعليم تقوم على المساواة فى الفرص، واحترام الخلفيات اللغوية والاجتماعية للطلاب ، مشيرةً إلى أن الحكومة تمول نحو 64% من إجمالى مراحل التعليم العالى، وهذا يتيح…

سمر السيد:

قالت السفيرة الفنلندية بالقاهرة ، لاورا كانسيكاس ، إن المنظومة الفنلندية فى التعليم تقوم على المساواة فى الفرص، واحترام الخلفيات اللغوية والاجتماعية للطلاب ، مشيرةً إلى أن الحكومة تمول نحو 64% من إجمالى مراحل التعليم العالى، وهذا يتيح للجامعات وضع معايير القبول بسهولة لجميع الملتحقين.

وأضافت – فى فعاليات المؤتمر الذى نظمته السفارة الفنلندية بالقاهرة اليوم الإثنين، تحت عنوان ” سر تميز التعليم الفنلندى” برعاية وزارة التعليم العالى – أن بلادها تتبع نهجاً متطوراً فى نظام التعليم يعتمد على تغيير الطريقة التى يفكر بها المعلمون لتكون أكثر نقدية وتحليلة وجعلهم أكثر تقدما ومواكبين لتقدم القرن الـ21 علاوة على بناء صروح تعليمية متخصصة فى التكنولوجيا والهندسة وتقديم دورات متعددة للطلاب.

ولفتت إلى أن فنلندا تأتى فى مرتبة متقدمة فى نظام التعليم المتطور على مستوى العالم، حسب آخر التقارير الصادرة عن البنك الدولى، مشيرةً إلى أن مشاركة خبراء فنلنديين فى المؤتمر يهدف إلى نقل رؤيتهم الواضحة عن التعليم، و كيفية تمكين الشباب المتعلمين من مواجهة أى شئ يحدث فى المستقبل وفى سياق تعزيز الحوار بين الجميع فى ظل الاستقطاب السياسى القائم حالياً .

وفى سياق آخر، أكدت السفيرة أن بلادها تحتفل حالياً بالذكرى المئوية للاستقلال وتحقيق التقدم عبر الانتقال من الاقتصاد الزراعى لآخر متقدم معتمد على جودة التعليم.