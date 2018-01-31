سفيرة سلوفينيا تزور ميناء الإسكندرية

معتز محمود استقبل اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية اليوم السيدة . تاتيانا ميشكوفا سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة ، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري. وقال اللواء عطية إن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات ، والتحضير لمذكرة التفاهم بين ميناء

معتز محمود

استقبل اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية اليوم السيدة . تاتيانا ميشكوفا سفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة ، حيث بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الموانئ والنقل البحري.

وقال اللواء عطية إن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون وتطوير العلاقات ، والتحضير لمذكرة التفاهم بين ميناء الإسكندرية وميناء كوبر السلوفيني ، وكذلك مناقشة التحضير ليوم كوبر الذي سوف يعقد في أواخر شهر مارس 2018.

وتم بحث الجانبان إجراءات زيارة وفد من ميناء كوبر لميناء الاسكندريه عقب الاحتفالية بيوم كوبر .

ومن جانبه قال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن أهم بنود التعاون بين ميناء الإسكندرية وميناء كوبر هي التدريب وتبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ علي البيئة ، وتداول الصب غير النظيف والبضائع الخطرة .

وأضاف أن التعاون سيشمل نظم الإدارة والتي يتميز بها ميناء كوبر حيث حصل مؤخراً علي جائزة أكبر الموانئ الخضراء في أوربا ، ولديه أكبر محطة صب غير نظيف ، ولديه منظومة إدارية متطورة تم استحداثها مؤخراً .