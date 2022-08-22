سفيرة الهجرة : اجتماع رئيس الوزراء مع شباب ملتقى لوجوس الثالث لربطهم بجذورهم المصرية

قالت السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة و شؤون المصريين في الخارج إن اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم مع البابا تواضروس الثاني و شباب ملتقى لوجوس الثالث هو لربط هؤلاء الشباب بجذورهم المصرية .

وأضافت الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن كثير من الشباب المغتربين المشاركين في مؤتمر لوجوس الثالث يتحدثون اللغة العربية، وعددهم 90 شابا وشابة من المشاركين في ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022 الذي يُقام في نسخته الحالية تحت عنوان “عودة إلى الجذور”، وذلك بحضور عدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.

وأوضحت الجندي أن كلمة لوجوس هي كلمة قبطية مصرية و تم عقد اجتماع اليوم مع عدد 90 شاب وشابة من المصريين المغتربين في الخارج ، وذلك بحضور رئيس الوزراء و البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد اليوم أن المصريين يعملون معا كنسيج واحد، وأن مصر تستوعب أبناءها بلا تمييز أو تحيز.

وأعرب عن سعادته وترحيبه بالشباب المشاركين في “ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022” للتواصل مع وطنهم الأم خاصة أن الملتقى ينعقد تحت شعار “العودة للجذور”.