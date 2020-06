سفيرة النرويج: ما تبذله مصر من جهود لدعم العودة للمفاوضات السياسية في ليبيا مهم للغاية

قالت سفيرة النرويج بالقاهرة، لينا ناتاشا ليند، إن الجهود التي تبذلها مصر وغيرها لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا مهمة للغاية.

وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، أن الحوار السياسي الشامل على الصعيد الوطني يجب أن يعقب استئناف محادثات” 5+5 “بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا” UNSMILibya” حول كيفية وقف إطلاق النار. Efforts by #Egypt and others to support return to the UN-led political negotiations and the declaration of a ceasefire in Libya are very important. A nationwide inclusive political dialogue, should follow resumption of @UNSMILibya led 5+5 talks on the modalities of a ceasefire— Lene Natasha Lind (@LeneNatashaLind) June 7, 2020

وكانت جهات دولية عديدة قد رحبت بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، المعروفة بـ”إعلان القاهرة” التي تشمل احترام كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ودعوة كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وكان من أبرز أهداف المبادرة التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، اعتباراً من يوم 8/ 6/ 2020.

وارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة “برلين”، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً، يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر “برلين” من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) بـ”جنيف” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، آخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن إعلان القاهرة لمبادرة ليبية ليبية لإنهاء الأزمة، والوصول إلى تسوية سلمية، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية بقصر الاتحادية.