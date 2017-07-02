سفيرة السويد تغادر القاهرة خلال أسبوعين

هاجر عمران قالت السفيرة شارلوتا سبار سفيرة السويد فى القاهرة أنها ستغادر مصر خلال أسبوعين بعد انتهاء مدة عملها. وأكدت خلال كلمتها فى احتفال السفارة باليوم الوطنى، منذ قليل، على قوة علاقات البلدين فى شتى المناحى الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الحكومة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى. وأشارت إلى أن

هاجر عمران

قالت السفيرة شارلوتا سبار سفيرة السويد فى القاهرة أنها ستغادر مصر خلال أسبوعين بعد انتهاء مدة عملها.

وأكدت خلال كلمتها فى احتفال السفارة باليوم الوطنى، منذ قليل، على قوة علاقات البلدين فى شتى المناحى الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الحكومة ورجال الأعمال والمجتمع المدنى.

وأشارت إلى أن احتفال البوم تم بالتعاون مع شركات ايكيا واوريفليم وفولفو وتتراباك وعدد آخر من الشركات.

وأكدت على التزام السويد العام الحالى عالميا تجاه النمو المستدام العالمى، متابعة: هذا العام مصر والسويد تعملان فى مجلس الأمن معا لتقوية دور الأمم المتحدة لتحقيق السلام ومواجهة التحديات العالمية ومكافحة الإرهاب.