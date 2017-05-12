سفيرة التشيك تزور قافلة الأطباء العرب بالوادي الجديد

كشف مجاني لـ1000 مريض بالمحافظة الحدوديةأحمد صبرىواصلت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، بالتعاون مع جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، لليوم الثالث تقديم خدماتها العلاجية المجانية لأهالي مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عبر قافلة طبية مجانية تستمر ٧ أيام.واستطاع الأط

كشف مجاني لـ1000 مريض بالمحافظة الحدودية

أحمد صبرى

واصلت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، بالتعاون مع جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، لليوم الثالث تقديم خدماتها العلاجية المجانية لأهالي مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عبر قافلة طبية مجانية تستمر ٧ أيام.





واستطاع الأطباء المشارِكون فى القافلة الطبية، خلال اليومين الماضيين، توقيع الكشف وصرف العلاج لأكثر من ١٠٠٠ مريض مجانًا في عدد من التخصصات، ومنها الجراحة والباطنة ونساء وتوليد والأطفال والعظام والمسالك البولية والرمد والقلب.

وفى لمسةٍ طيبة زارت فيرونيكا كوخينيوفا، سفيرة دولة التشيك بالـقاهرة، مساء أمس الخميس، مشروعات جمعية الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد، وتفقدت قافلة اتحاد الأطباء العرب الطبية.

كما أكد الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن القافلة تأتى فى إطار مشروعات دعم القطاع الصحى بجمهورية مصر العربية وسد العجز فى الخدمات الصحية بالمحافظات والمناطق النائية.

وسبق أن قامت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، في أبريل من العام الماضي، بتنظيم قافلة طبية داخل محافظة الوادي الجديد لمدة أسبوع، وقدمت خدمات علاجية مجانية في مختلف التخصصات لـ1865 شخصًا من أهالي المحافظة، وتم افتتاح أحد فروع مراكز “معاك” المتخصص في رعاية وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بمحافظة الوادي الجديد.