سفيرة البرتغال بالقاهرة تناقش استعدادات زيارة رئيس بلادها للبرلمان

ياسمين فوازعقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع السفيرة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة اليوم الاثنين.في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفيرة البرتغالية، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلد

ياسمين فواز

عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاءً مع السفيرة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة اليوم الاثنين.

في بداية اللقاء رحب النائب طارق رضوان بالسفيرة البرتغالية، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة بهدف التحضير لزيارة الرئيس البرتغالي مارسيلو ربييلو دى سوزا إلى مصر خلال الشهر الجاري حيث يرافقه في هذه الزيارة وفد برلماني برتغالي، وطلبت السفيرة عقد لقاء لأعضاء الوفد البرلماني المرافق مع كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية وكذا رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – البرتغالية.

ووعد النائب طارق رضوان بنقل هذه الرسالة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.