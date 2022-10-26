سفيرة الإمارات في مصر: «زايد» كلمة السر في تعزيز العلاقات.. ولدينا رؤية مشتركة في جميع القضايا

أكدت مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر أن «كلمة السر في العلاقات الإماراتية المصرية هي زايد، لأن مواقف الشيخ زايد هي التي زرعت الحب المتبادل بين مصر والإمارات، وهذا الحب هو ما جعل البلدان يصلان إلى هذه المرحلة من قوة العلاقات».

وأشارت السفيرة إلى «أن الإمارات تقف إلى جانب مصر في كل المواقف»، موضحة أن «عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين ينطلق من الفهم المشترك لكل القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك لصالح الشعبين، وهذا يعود إلى التنسيق الشامل بين القيادتين الحكومتين في مصر والإمارات».

ولفتت إلى «أن هذا الفهم المشترك ينعكس على السياسة الخارجية للدولتين، ما يجعل من السفارتين فريق عمل واحد في العديد من الملفات التي تعكس الرؤية المشتركة البلدين».

وانطلقت فعاليات احتفالية “مصر والإمارات قلب واحد”، صباح اليوم الأربعاء، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.