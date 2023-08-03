سفن الصب الجاف تحقق 1.5 مليار دولار إيرادات خلال العام المالي 2023/2022

حققت سفن الصب الجاف العابرة بقناة السويس خلال العام المالي 2023/2022 إيرادات بلغت مليار و540 مليون دولار بزيادة 26.5% مقارنة بنفس الفترة للعام المالي 2022/2021 بفارق 323.4 مليون دولار.



وتشكل عائدات سفن الصب الجاف نسبة 16% من إجمالي إيرادات قناة السويس، كما سجلت حركة سفن الصب الجاف عبور 6738 سفينة بزيادة 10%مقارنة بنفس الفترة العام المالي 2022/2021 والذي سجل عبور 6087 سفينة بفارق 651 سفينة، بينما صاحبت تلك السفن حمولات بلغت خلال العام المالي 23/22 نحو 284 مليون طن بزيادة 14% مقارنة بالعام المالي 22/21 مسجلا حمولات بلغت 248 مليون طن.



وفي السياق نفسه أطلقت هيئة قناة السويس حزمة من الحوافز الممنوحة لسفن البضائع الصب الجافة المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ أستراليا وموانئ شمال غرب أوروبا بداية من ميناء CADIZ ، وما شماله ، بنسب تتراوح ما بين 25 إلي75 %.



وتشمل منح سفن الصب الجاف -المحملة أو الفارغة- القادمة من أو المتجهة إلى موانئ شمال غرب أوروبا بدءا من ميناء CADIZ وما شماله سواء المتجهة إلي أو القادمة من الموانئ التي تقع شمال غرب ميناء CAIRNS وتنتهي بميناء DARWIN تخفيضاً وقدره 25% من رسوم العبور.



وتعد القناة ممرا ملاحيا يستحوذ علي 12% من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا، وتعد من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.



وبدأت هيئة قناة السويس مطلع أغسطس الجاري تحصيل رسوم مقابل رسوم ومكوث السفن بمنطقة الانتظار بمخطاف بورسعيد، بعد مرور 48 ساعة من توقيت دخولها للمنطقة مقابل 30 سنت عن كل طن من الحمولة الكلية لليوم الواحد.



و تم إعفاء الشركات الحاصلة على رخصة تموين السفن بالوقود في كل من السويس وبورسعيد بجانب السفن التى تخضع للإصلاحات فى الترسانات أو الشركات التابعة لهيئة قناة السويس .



وسجلت إيرادات هيئة قناة السويس بنهاية العام المالي 2022-2023 حوالي 9.4 مليار دولار، مقابل مبلغ قيمته 6.9 مليار دولار جمعتها العام المالي 2021-2022، بفارق مليارين و472 مليون دولار.