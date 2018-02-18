سفن الحاويات تتصدر حركة موانئ بورسعيد في يناير الماضي

بمعدل ١٨٠ سفينة أماني العزازي كشف المركز الإعلامي للهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الأحد، أن سفن الحاويات تصدرت أنواع السفن المترددة على مواني بورسعيد( غرب وشرق ) خلال يناير الماضي. وأكد المركز في بيان حصلت المال على نسخة منه، استقبال موان

بمعدل ١٨٠ سفينة

أماني العزازي

كشف المركز الإعلامي للهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، اليوم الأحد، أن سفن الحاويات تصدرت أنواع السفن المترددة على مواني بورسعيد( غرب وشرق ) خلال يناير الماضي.

وأكد المركز في بيان حصلت المال على نسخة منه، استقبال موانئ بورسعيد لعدد 234سفينة بمينائي شرق وغرب بورسعيد من جنسيات مختلفة خلال شهر يناير 2018.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 113سفينة تحمل جنسيات مختلفة من بينها «سنغافورة، بنما الصين، المانيا، امريكا، البرتغال، قبرص الدنمارك، مارشال ليبريا، تركياّ، هونج كونج، أنتجوا، هولندا »

ومن هذه السفن 62 سفينة مازر و51سفينة فيدر والتي تعتبر من أهم الأنشطة التي تستغلها مصر لزيادة دورها في نشاط التجارة العالمية،وهي قيام السفن الأم التي تحمل الحاويات والتي تصل حمولتها ما بين 8الى 18ألف حاوية بإلقاء جزء كبير من حمولتها في الموانئ المحورية «ميناء شرق بورسعيد» لتأتى سفن أصغر تعرف باسم الفيدر بحمولات من 500إلى 3000حاوية لتوزيع ما ألقته السفن الأم في الميناء المحوري على موانئ المنطقة والموانئ الأخرى.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد 67 سفينة «حاويات، بضاعة عامة، تزود بالوقود، قاطرات»، مها 44 سفينة حاويات، 9سفن قادمة من القنال ،35سفينة قادمة من البحر.

بالإضافة إلى23 سفينة بضاعة عامة والتي تحمل العديد من السلع الاستراتيجية والمواد المهمة منها «حديد، صودا كاوية، رخام، مواشي» منها ال سفينةZAD ELKHIR لتفريغ عدد 4394 رأس ماشية حيه،3سفن لتفريغ 15100 طن صودا كاوية، 5 سفن لتفريغ 13402 طن حديد،4 سفن لتفريغ 13968 طن حديد، 4 سفن لتفريغ 24228 طن رخام، 6سفن من جنسيات لتفريغ 27363 طن ملح و54قاطرة.