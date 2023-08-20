سفن البضائع العامة تحقق قفزة في أعدادها وحمولاتها العابرة قناة السويس 2023/2022

قفزت حركة سفن البضائع العامة بقناة السويس خلال العام المالي 2023/2022 محققة عبور 1421 سفينة بزيادة تخطت الـ128% مقارنة بالعام المالي 2022/2021 والذي سجل عبور 621 سفينة بفارق 800 سفينة .

وسجلت تلك القفزة في أعداد سفن البضائع العامة إيرادات بلغت 192 مليون دولار بفارق 118.6 مليون دولار مقارنة بالعام المالي الأسبق 2022/2021 الذي حقق 73.4 مليون دولار أي بزيادة بلغت 161.4%.

وتمثل حركة نقل البضائع العامة نحو 6 % من حركة السفن .

كما سجلت الحمولات خلال العام المالي 2023/2022 نحو 17مليون طن بزيادة 126.6% بفارق 9.5 مليون طن مقارنة بالعام المالي الأسبق مسجلة 7.5 مليون طن .

يذكر أن سفن البضائع العامة تحمل بضائع معبأة مثل الكيماويات، الأغذية، الأثاث، الآلات، الأحذية، الملابس، وغيرها.

كما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعكس بما لايدع مجالا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة.

وأشار إلى ارتفاع متوسط العبور اليومي بالقناة إلى 72 سفينة خلال العام الميلادي الجاري، وتحقيق القناة لأعلى معدلات عبورها اليومية في مارس الماضي بعبور 107 سفن.