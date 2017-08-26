سفنكس للزجاج تعلن حجم استثماراتها في مصر

قال محمد خطاب، العضو المنتذب لشركة سفنكس للزجاج، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، إن حجم استثمارات مصنع الشركة بمدينة السادات بلغ 200 مليون دولار.

وأضاف خطاب، خلال تفقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للمصنع، إن المصنع يقوم بالتصدير لعدد كبير من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن حجم صاداراته تصل لنحو 10 ملايين دولار.

وأوضح خطاب أن مصر من البلاد المهمة في صناعة الزجاج لتوافر المادة الخام في التصنيع و هي رمال السليكون، وأفريقيا يوجد بها 3 دول متميزة في صناعة الزجاج ومصر من أكبر هذه الدول، ومن المتوقع أن تغزو مصر العالم بتصدير الزجاج والذي يتميز بالجودة والتنافسية علي مستوى العالم.

وأكد ضرورة تطوير الصناعة الزجاج وزيادة جودتها التنافسية من أجل زيادة تواجدها علي المستوي العالمي.