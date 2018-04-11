سفنكس للزجاج تخطط للمشاركة فى معرضين سبتمبر وأكتوبر المقبلين

سمر السيد:قال وسيم خليل، المدير التجارى لشركة «سفنكس» للزجاج، إن شركته تخطط للمشاركة فى معرضين تجاريين الأول : ينطلق فى سبتمبر المقبل بالقاهرة والآخر هو معرض «جلاستك» بمدينة دوسيلدورف الألمانية فى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المشاركة فى المعارض

سمر السيد:

قال وسيم خليل، المدير التجارى لشركة «سفنكس» للزجاج، إن شركته تخطط للمشاركة فى معرضين تجاريين الأول : ينطلق فى سبتمبر المقبل بالقاهرة والآخر هو معرض «جلاستك» بمدينة دوسيلدورف الألمانية فى أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المشاركة فى المعارض التى يتم تنظيمها بالخارج، تستهدف الوصول إلى الأسواق العالمية، كوسيلة لتوفير عملة أجنبية بالسوق المحلية وفرص عمل للشباب.

وأكد – فى تصريحات صحفية، على هامش الندوة التى نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة التجارة الأسبوع الماضى، للترويج لمعرض جلاستك، المقرر تنظيمه من 23 – 26 أكتوبر المقبل، بمدينة دوسيلدورف الألمانية – أن الوقت مناسب الآن للاستثمار بالسوق المحلية، خاصة فى مجال صناعة الزجاج فى ظل الطفرات العمرانية والتجارية التى تشهدها كل أنحاء الجمهورية، وليس القاهرة فقط، مشيرا إلى المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة وشرق القناة.

وأضاف أن هناك استقرارا اقتصاديا حاليا، وتحسنا فى الأنماط الاستهلاكية للمواطنين الذين أصبحوا متحمسين أكثر للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت إلى أن خطة الشركة للاستثمار تتحدد فى إطار رؤيتين الأولى: إنشاء خط إنتاج جديد بمصنعها بمدينة السادات أو الاتجاه إلى التصنيع النهائى للزجاج، خاصة وأن إنتاجها الحالى يمثل المرحلة شبه النهائية “Semi finish ” والتى تحتاج إلى إجراء عملية أخرى عليه قبل بيعه للمستهلك.

وأكد أنها تخطط لتصدير منتجاتها لأسواق جديدة فى شمال وجنوب القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه المناطق تتضمن ميزة تصديرية فى ظل الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر، مع تلك الدول وتوفر اللوجيستيات اللازمة لنقل الألواح الزجاجية إلى هناك.

وقال خليل، إن حجم الطاقة الإنتاجية للشركة من الألواح الزجاحية، يبلغ حالياً نحو 220 ألف طن بحد يومى يبلغ 650 طنا، لافتاً إلى أن % 65 من الإنتاج يوجه للسوق المحلية، والباقى يتم تصديره للعديد من الأسواق فى 40 دولة بـ 4 قارات من ضمنها القارة الأوروبية والآسيوبة وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن أول عملية تصديرية نفذتها الشركة، تمت مع بداية الإنتاج فى مايو 2010 وخلال شهرين من بدء العمل بالمصنع.

وأضاف أن «سيفنكس للزجاج» تأسست فى عام 2008، وبدأت إنتاجها فى مصنعها الموجود بمدينة السادات عام 2010 بإستثمارات أكثر من مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركة لم تضخ أى استثمارات جديدة منذ ذلك الوقت، غير أن قيمة المصنع اختلفت حاليا مع التطور الاقتصادى الذى شهدته مصر عقب قرار تعويم الجنيه.

وذكر أن مصنع الشركة به خط إنتاج واحد، غير أنه مؤهل لإنشاء خط آخر فى حال سماح الظروف السوقية وحركة الاستهلاك.

يشار إلى أن «سفنكس» للزجاج وتصنع الزجاج المسطح و أنشئت عام 2008 من قبل شركة مواد الإعمار القابضة، بهدف إنتاج الزجاج المسطح عالى الجودة، بترخيص من شركة «PPG» العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية، ويقع مصنعها بمدينة السادات على 220 ألف متر مربع.