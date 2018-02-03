سفنكس تطلق صندوق استثمار مباشر بـ70 مليون دولار

متابعات:كشفت ماريان غالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سفنكس» للاستثمار المباشر، عن استهداف إطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال يصل إلى 70 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى 2018. أضافت فى تصريحات خاصة، أن سياسة الصندوق هى الاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة

متابعات:

كشفت ماريان غالى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سفنكس» للاستثمار المباشر، عن استهداف إطلاق صندوق استثمار مباشر برأسمال يصل إلى 70 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى 2018. أضافت فى تصريحات خاصة، أن سياسة الصندوق هى الاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة، وتستخدم زيادات رؤوس الأموال لدعم توسعاتها المستهدفة.





أشارت إلى أن أبرز القطاعات المستهدف التركيز عليها المرحلة المقبلة تتمثل فى قطاعات الصناعة والخدمات والأدوية بالإضافة إلى القطاع الصحى والتصنيع. وأوضحت أن الشركة أدارت منذ تأسيسها، 3 صناديق للاستثمار المباشر أثنان انتهى أجل استثمارهما بعد تحقيق العوائد المطلوبة وهما «الكرنك» وصندوق إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى صندوق استثمار مستمر وهو «جراند فيو».