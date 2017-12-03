سفنكس تدرس 4 صفقات استحواذ فى القطاع الصناعي

مصطفى طلعت:تدرس شركة «سفنكس» لإدارة صناديق الاستثمار المباشر تنفيذ 4 صفقات جديدة فى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال صندوق استثمار جديد – تحت التأسيس- برأسمال 90 مليون دولار.وقالت ماريان غالى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة توافرت لديها سيول

مصطفى طلعت:

تدرس شركة «سفنكس» لإدارة صناديق الاستثمار المباشر تنفيذ 4 صفقات جديدة فى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال صندوق استثمار جديد – تحت التأسيس- برأسمال 90 مليون دولار.

وقالت ماريان غالى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة توافرت لديها سيولة مؤخرا بقيمة 650 مليون جنيه، تمثل حصيلة التخارج من الحصة البالغة %56 بشركة «دايس» للملابس الجاهزة، والتى تم طرحها فى البورصة مؤخرا، وسيتم توجيه تلك السيولة إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة بالقطاع الصناعى بالسوق المحلية.

وأكدت – فى حوار خاص لـ «المال» – أن سياسة الصندوق هى الاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التى تشكل قيمة مضافة، وتستخدم الخامات المصرية فى التصنيع، بالإضافة إلى الكيانات ذات العمالة الكثيفة، و التى تركز على التصدير.

وأشارت إلى أن الصندوق يدرس حاليا الاستحواذ على حصص حاكمة فى 4 شركات تعمل بالقطاع الصناعى، رافضة الكشف عن قيمتها أو مزيد من التفاصيل، إلا أنها اكتفت بالقول إنها عبارة عن شركات عائلية مغلقة يستهدف الصندوق طرحها بسوق المال فى مراحل لاحقة.

وأوضحت أن الصندوق لا يفضل الاستثمار فى الشركات المدرجة بالبورصة، لكن تهدف إلى البحث عن الكيانات الأفضل من حيث الإدارة والقطاع والشريك المناسب، و كذلك حصص البنوك فى بعض الشركات والملكيات العائلية.

ولفتت إلى أن حجم الصفقات التى يشارك فيها الصندوق، تتراوح بين 10 إلى 20 مليون دولار، أما الأجل الاستثمارى للصندوق فى الصفقة الواحدة 5 – 8 سنوات.

وكشفت أن الصندوق استمر فى «دايس» نحو 8 سنوات، تمكن خلالها من إحداث تطوير وتوسع كبير فى الشركة، وتحويلها من الملكية العائلية إلى شركة مساهمة يتم يتداولها بسوق الأوراق المالية.

وأشارت إلى أن رحلة التخارج من “دايس” كانت من خلال طرح فى البورصة أبدى خلاله عدد من المستثمرين والصناديق الأجنبية اهتماما بالاستحواذ على حصة “دايس” بشكل مباشر، بعيدا عن البورصة، إلا أن الإدارة فضلت سوق الأوراق المالية من أجل الاستفادة من الميزة التى تقدمها البورصة، كمنصة للتمويل وزيادات رءوس الأموال.

وقالت إن الشركة أدارت، منذ تأسيسها، 3 صناديق للاستثمار المباشر اثنان انتهى أجل استثمارهم بعد تحقيق العائد المطلوب وهما “الكرنك” و”إعادة الهيكلة”، أما فى الوقت الحالى، فالشركة تدير صندوق استثمار واحد هو «جراند فيو» ويمتلك استثمارات بشركة طباعة وتغليف وشركة تعمل فى مجال المستلزمات الطبية.

ولفتت إلى أن «سفنكس» كانت تدير صندوق «الكرنك» الذى انتهى أجل استثماراته، وكانت توجه فى التعليم، ودخل فى عدد من الشركات منها «فيتراك» و السويس للأسمنت، وتم من خلاله تمويل توسعات وتدشين مبان جديدة بالجامعة الأمريكية.

وأوضحت أن صندوق «جراند فيو» تخارج على مدار السنوات السابقة، من شركات «مودرن» للمواد العازلة، والتى شارك فى توسعاتها والوصول بعدد مصانعها إلى 3 موزعة بواقع 2 فى مصر و ثالث فى الهند، و التخارج من شركة تعمل فى مجال النحاس وأخرى فى الخدمات البترولية «أديس»، و«بسكو مصر» فضلاً عن «دايس»، ومن خلال صندوق «إعادة الهيكلة» تم التخارج من «راميدا» للأدوية وأكتوبر فارما.

وعلى صعيد شركة الأجهزة الطبية، أكدت ماريان غالى، أن الصندوق يمتلك فيها %30، وهناك خطة توسعات بعد تحولها إلى شركة عالمية، وتملكها مصانع داخل مصر وخارجها، وتم الاستحواذ من خلالها على مصنعين، أحدهما فى البرتغال والتوسع فى آخر بالسوق المحلية، ولدى الشركة مكاتب تسويق فى الخارج ببولندا وألمانيا، ويجرى حاليا تأسيس مصنع جديد، وأكدت أن الصندوق لا يفكر فى التخارج من الشركة حاليا.

وعن تأثير الإصلاحات الاقتصادية على السياسة الاستثمارية ، قالت إنه تم اتخاذ مجموعة من الخطوات المشجعة للاستثمار، مثل إصدار قانون الاستثمار، الذى يمثل «طوق نجاة»، موضحة أن وجهة نظر الأجانب عن الاستثمار فى مصر تغيرت كليا بعد تحرير سعر الصرف، و أصبح هناك حوار بين المؤسسات الخارجية التى ترغب فى الاستثمار المحلى، و أعطى القرار ميزة تنافسية لمصر.

وأشارت إلى أن الصندوق فكر فى التخارج من بعض الاستثمارات العام الماضى، لكن أزمة تحرير سعر الصرف، وعدم وضوح الرؤية فى ذلك الوقت أوقف جميع الخطط، وقد اختلف الأمر بعد الإصلاحات الأخيرة، وهو ماظهر بشكل ملموس خلال التخارج من «دايس»، التى تمت بمرونة كبيرة.

و تابعت: بشكل عام، نحن نرى أن الشركات التى نساهم فيها حققت أداءاً إيجابياً وجيدا بعد تحرير سعر الصرف، فقد تحسنت أحجام المبيعات والربحية، برغم ارتفاع حجم التكاليف.

ويتوزع هيكل صندوق «جراند فيو» بين القلعة للاستثمارات المالية بحوالى %48 والمجموعة المالية السعودية، ومستثمرين أفراد من ذوى الملاءة.

وكشفت ماريان غالى، أن 7 صناديق استثمار أجنبية دخلت فى الطرح العام لـ «دايس»، منها صناديق أمريكية، و تمت الاستفادة من مؤتمر الترويج الذى عقدته المجموعة المالية «هيرميس» أثناء عملية الاكتتاب فى جذب مزيد من المستثمرين لتغطية الطرح.

وكشفت عن دراسة «سفنكس» تأسيس صندوق للاستثمار المباشر، برأسمال 80 – 90 مليون دولار، ويستهدف عمليات الاستحواذ والمساهمة فى الشركات الصناعية متوسطة الحجم.

وأشارت إلى أن الصندوق يركز على الشركات الصناعية المغلقة غير المقيدة فى البورصة، والتى تحتاج إلى سيولة لدعم الأنشطة التوسعية ورفع معايير الحوكمة وتقديم الحلول الاستثمارية.

وأوضحت أنه سيتم دعوة مؤسسات التمويل الدولية “ifc” وبنك الاستثمار الأوروبى، وصندوق المعاشات السويسرى، وبنك التنمية الألماني «kfw» للمساهمة فى الصندوق الجديد.

وكانت مجموعة «القلعة» قد قامت بتأسيس «جراند فيو» منذ فترة طويلة، كصندوق استثمار مباشر متخصص فى الاستثمار فى الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر والدول العربية، ويتوزع هيكل ملكيته بين القلعة للاستثمارات المالية، ومجموعة من المستثمرين الماليين العرب والمصريين.

وتعمل «سفنكس» لإدارة الصناديق، التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، فى إدارة الاستثمارات المباشرة، ولديها خبرة فى الاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم، وتدير أصولا تتجاوز 200 مليون دولار.